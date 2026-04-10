Знадобиться всього два кабачки та два яйця: таку страву за рецептом бабусі ви готуватимете щодня (відео)
Подавати таку страву можна як у теплому, так і холодному вигляді, до них добре підходить часниковий соус
Кабачки — соковиті, ніжні овочі, які буквально просяться на сковорідку. З кабачків можна приготувати безліч страв: запіканки, оладки, мариновані закуски, або просто обсмажити їх у борошні — це класика, знайома з дитинства.
Але сьогодні ми пропонуємо трохи урізноманітнити звичний рецепт і приготувати кабачки у панірувальних сухарях. Вони виходять з хрумкою скоринкою зовні та ніжні всередині — ідеальна літня закуска або гарнір до основної страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".
Як приготувати кабачки у панірувальних сухарях
Інгредієнти:
- кабачок — 2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- борошно, панірувальні сухарі — для обкачування;
- сіль, перець, гранульований часник — за смаком;
- яйце варене — 1 шт.;
- плавлені сирки — 2 шт.;
- помідор — 1 шт.;
- часник — 1-2 зуб.;
- сіль, перець — за смаком;
- майонез.
Спосіб приготування:
1.Кабачки нарізати, посолити, поперчити та посипати гранульованим часником.
2.Обваляти спочатку в борошні, далі в збитому яйці, панірувальних сухарях і смажити на олії з обох боків.
3.Викласти на паперовий рушник.
4.Для начинки: потерти варене яйце, сирки, додати порізаний помідор, часник, посолити, поперчити та заправити майонезом. Перемішати та викласти між двох кабачків.