Знадобиться всього два кабачки та два яйця: таку страву за рецептом бабусі ви готуватимете щодня (відео)

Подавати таку страву можна як у теплому, так і холодному вигляді, до них добре підходить часниковий соус

Кабачки — соковиті, ніжні овочі, які буквально просяться на сковорідку. З кабачків можна приготувати безліч страв: запіканки, оладки, мариновані закуски, або просто обсмажити їх у борошні — це класика, знайома з дитинства.

Але сьогодні ми пропонуємо трохи урізноманітнити звичний рецепт і приготувати кабачки у панірувальних сухарях. Вони виходять з хрумкою скоринкою зовні та ніжні всередині — ідеальна літня закуска або гарнір до основної страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".

Як приготувати кабачки у панірувальних сухарях

Інгредієнти:

кабачок — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

борошно, панірувальні сухарі — для обкачування;

сіль, перець, гранульований часник — за смаком;

яйце варене — 1 шт.;

плавлені сирки — 2 шт.;

помідор — 1 шт.;

часник — 1-2 зуб.;

сіль, перець — за смаком;

майонез.

Спосіб приготування:

1.Кабачки нарізати, посолити, поперчити та посипати гранульованим часником.

2.Обваляти спочатку в борошні, далі в збитому яйці, панірувальних сухарях і смажити на олії з обох боків.

3.Викласти на паперовий рушник.

4.Для начинки: потерти варене яйце, сирки, додати порізаний помідор, часник, посолити, поперчити та заправити майонезом. Перемішати та викласти між двох кабачків.