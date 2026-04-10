Укр

Понадобится всего два кабачка и два яйца: такое блюдо по рецепту бабушки вы будете готовить каждый день (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Такая закуска улетит со стола самой первой. Фото instagram.com

Подавать такое блюдо можно как в теплом, так и в холодном виде, к ним хорошо подходит чесночный соус

Кабачки – сочные, нежные овощи, которые буквально просятся на сковородку. Из кабачков можно приготовить множество блюд: запеканки, оладьи, маринованные закуски или просто обжарить их в муке – это классика, знакомая с детства.

Но сегодня мы предлагаем немного разнообразить привычный рецепт и приготовить кабачки в панировочных сухарях. Они выходят с хрустящей корочкой снаружи и нежные внутри – идеальная летняя закуска или гарнир к основному блюду. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".

Как приготовить кабачки в панировочных сухарях

Ингредиенты:

  • кабачок — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука, панировочные сухари – для обкачки;
  • соль, перец, гранулированный чеснок – по вкусу;
  • яйцо вареное — 1 шт.;
  • плавленые сырки – 2 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • чеснок — 1-2 зуб.;
  • соль, перец – по вкусу;
  • майонез.

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать, посолить, поперчить и посыпать гранулированным чесноком.

2.Обвалять сначала в муке, далее во взбитом яйце, панировочных сухарях и жарить на масле с обеих сторон.

3.Выложить на бумажное полотенце.

4.Для начинки: потереть вареное яйцо, сырки, добавить порезанный помидор, чеснок, посолить, поперчить и заправить майонезом. Перемешать и выложить между двумя кабачками.

