Понадобится всего два кабачка и два яйца: такое блюдо по рецепту бабушки вы будете готовить каждый день (видео)

Подавать такое блюдо можно как в теплом, так и в холодном виде, к ним хорошо подходит чесночный соус

Кабачки – сочные, нежные овощи, которые буквально просятся на сковородку. Из кабачков можно приготовить множество блюд: запеканки, оладьи, маринованные закуски или просто обжарить их в муке – это классика, знакомая с детства.

Но сегодня мы предлагаем немного разнообразить привычный рецепт и приготовить кабачки в панировочных сухарях. Они выходят с хрустящей корочкой снаружи и нежные внутри – идеальная летняя закуска или гарнир к основному блюду. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".

Как приготовить кабачки в панировочных сухарях

Ингредиенты:

кабачок — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

мука, панировочные сухари – для обкачки;

соль, перец, гранулированный чеснок – по вкусу;

яйцо вареное — 1 шт.;

плавленые сырки – 2 шт.;

помидор — 1 шт.;

чеснок — 1-2 зуб.;

соль, перец – по вкусу;

майонез.

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать, посолить, поперчить и посыпать гранулированным чесноком.

2.Обвалять сначала в муке, далее во взбитом яйце, панировочных сухарях и жарить на масле с обеих сторон.

3.Выложить на бумажное полотенце.

4.Для начинки: потереть вареное яйцо, сырки, добавить порезанный помидор, чеснок, посолить, поперчить и заправить майонезом. Перемешать и выложить между двумя кабачками.