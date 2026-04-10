Понадобится всего два кабачка и два яйца: такое блюдо по рецепту бабушки вы будете готовить каждый день (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Подавать такое блюдо можно как в теплом, так и в холодном виде, к ним хорошо подходит чесночный соус
Кабачки – сочные, нежные овощи, которые буквально просятся на сковородку. Из кабачков можно приготовить множество блюд: запеканки, оладьи, маринованные закуски или просто обжарить их в муке – это классика, знакомая с детства.
Но сегодня мы предлагаем немного разнообразить привычный рецепт и приготовить кабачки в панировочных сухарях. Они выходят с хрустящей корочкой снаружи и нежные внутри – идеальная летняя закуска или гарнир к основному блюду. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".
Как приготовить кабачки в панировочных сухарях
Ингредиенты:
- кабачок — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- мука, панировочные сухари – для обкачки;
- соль, перец, гранулированный чеснок – по вкусу;
- яйцо вареное — 1 шт.;
- плавленые сырки – 2 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- чеснок — 1-2 зуб.;
- соль, перец – по вкусу;
- майонез.
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезать, посолить, поперчить и посыпать гранулированным чесноком.
2.Обвалять сначала в муке, далее во взбитом яйце, панировочных сухарях и жарить на масле с обеих сторон.
3.Выложить на бумажное полотенце.
4.Для начинки: потереть вареное яйцо, сырки, добавить порезанный помидор, чеснок, посолить, поперчить и заправить майонезом. Перемешать и выложить между двумя кабачками.