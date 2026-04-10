Если после приготовления паски остались белки: готовим роскошный десерт с крекером и орехами
Идея такого десерта пригодится после праздников, когда хочется рационально использовать остатки продуктов
После приготовления паски часто остаются яичные белки. Из них можно приготовить глазурь, чтобы украсить праздничную выпечку. Но для тех, кто избегает блюд с сырыми яйцами, есть другой выход — приготовить нежное, хрустящее печенье. Благодаря добавлению орехов, шоколада и крекера оно получается не только вкусным, но и интересным по текстуре и чем-то напоминает коржи для киевского торта. Рецептом поделились на странице bude_smachno_razom.
Печенье из яичных белков
Ингредиенты:
- яичные белки — 100 г
- сахар — 200 г
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- соль – 1/4 ч. л.
- лимонный сок – 1 ч. л.
- орехи — 100 г
- шоколад — 40 г
- крекер — 50 г
Способ приготовления:
- Белки со щепоткой соли взбейте миксером до образования устойчивых пиков.
- Постепенно добавляйте сахар и ванильный сахар, не прекращая взбивания.
- Влейте лимонный сок и продолжайте взбивать, пока масса не станет густой и блестящей.
- Орехи, крекер и шоколад измельчите.
- Аккуратно вмешайте подготовленные добавки в белковую массу с помощью лопатки.
- Выложите тесто ложкой на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекайте в разогретой до 150 °C духовке примерно 30 минут.