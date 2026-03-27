Цукрові яйця для прикрашання паски: простий рецепт з білка і цукрової пудри (відео)

Такий декор готується просто, а виглядає стильно і святково

Паска — головний символ Великодня, тому її намагаються прикрасити особливо. У магазинах сьогодні можна знайти безліч варіантів декору, однак не менш популярними залишаються домашні прикраси, створені власними руками. Раніше ми розповідали, як приготувати зелений бісквіт для прикрашання паски, а тепер пропонуємо ще одну просту й ефектну ідею — цукрові яйця, які ідеально пасуватимуть до великодньої випічки.

Такий декор виглядає ніжно та сучасно. На його приготування не знадобиться багато часу, зате результат приємно здивує. Рецептом поділилися в Instagram-блозі talli_sun.

Інгредієнти:

Яєчний білок — 1 шт.

Цукрова пудра — 120–150 г.

Лимонний сік — 1 ст. л.

Харчові барвники — найкраще підійдуть гелеві пастельних відтінків

Для ефекту "краплин" — 1 ч. л. какао + 1-2 ст. л. води.

Спосіб приготування:

Білок збиваємо з лимонним соком до появи легкої піни. Починаємо поступово всипати цукрову пудру та замішуємо пластичну масу. Розділіть масу на кілька частин. В кожну додайте барвник на кінчику зубочистки, щоб кольори вийшли не дуже яскравими. Змочіть руки краплею олії або присипте цукровою пудрою. Відщипуйте невеликі шматочки та катайте кульки, надаючи їм з одного боку злегка загостреної форми яйця. Змішайте какао з водою до стану рідкої сметани. Візьміть жорсткий чистий пензлик або навіть нову зубну щітку. Вмочіть у какао і, тримаючи над яйцями, різко проведіть пальцем по щетині, створюючи дрібні хаотичні бризки. Залиште яйця на пергаменті при кімнатній температурі. Через декілька годин яйця застигнуть і можна буде прикрашати паску.

Також дізнайтесь, як приготувати шоколадні гнізда, якими можна прикрасити паску чи подати на святковий стіл як печиво.