Цукрові яйця для прикрашання паски: простий рецепт з білка і цукрової пудри (відео)

Наталя Граковська
Цукрові яйця. Фото Колаж "Телеграфу"

Такий декор готується просто, а виглядає стильно і святково

Паска — головний символ Великодня, тому її намагаються прикрасити особливо. У магазинах сьогодні можна знайти безліч варіантів декору, однак не менш популярними залишаються домашні прикраси, створені власними руками. Раніше ми розповідали, як приготувати зелений бісквіт для прикрашання паски, а тепер пропонуємо ще одну просту й ефектну ідею — цукрові яйця, які ідеально пасуватимуть до великодньої випічки.

Такий декор виглядає ніжно та сучасно. На його приготування не знадобиться багато часу, зате результат приємно здивує. Рецептом поділилися в Instagram-блозі talli_sun.

Інгредієнти:

  • Яєчний білок — 1 шт.
  • Цукрова пудра — 120–150 г.
  • Лимонний сік — 1 ст. л.
  • Харчові барвники — найкраще підійдуть гелеві пастельних відтінків
  • Для ефекту "краплин" — 1 ч. л. какао + 1-2 ст. л. води.

Спосіб приготування:

  1. Білок збиваємо з лимонним соком до появи легкої піни. Починаємо поступово всипати цукрову пудру та замішуємо пластичну масу.
  2. Розділіть масу на кілька частин. В кожну додайте барвник на кінчику зубочистки, щоб кольори вийшли не дуже яскравими.
  3. Змочіть руки краплею олії або присипте цукровою пудрою. Відщипуйте невеликі шматочки та катайте кульки, надаючи їм з одного боку злегка загостреної форми яйця.
  4. Змішайте какао з водою до стану рідкої сметани. Візьміть жорсткий чистий пензлик або навіть нову зубну щітку. Вмочіть у какао і, тримаючи над яйцями, різко проведіть пальцем по щетині, створюючи дрібні хаотичні бризки.
  5. Залиште яйця на пергаменті при кімнатній температурі. Через декілька годин яйця застигнуть і можна буде прикрашати паску.

Також дізнайтесь, як приготувати шоколадні гнізда, якими можна прикрасити паску чи подати на святковий стіл як печиво.

