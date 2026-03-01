Коли хочеться пиріжків, але лінь місити тісто: як приготувати сирники з "пиріжковою" начинкою (відео)
Варіант швидкого білкового сніданку
Якщо хочеться домашніх пиріжків з яйцем і зеленою цибулею, але немає часу замішувати тісто та чекати, поки воно підійде, виручить альтернатива — ліниві сирники з начинкою. Готуються вони з кисломолочного сиру, варених яєць та твердого сиру. Страва виходить поживною та водночас легкою та корисною. Такий варіант особливо зручний для ранкового меню, адже сирники з яйцем готуються значно швидше, ніж класичні пиріжки.
Рецептом поділилися в Instagram-блозі anna._.didus. З вказаної кількості продуктів виходить 6 сирників.
Інгредієнти:
- кисломолочний сир — 200 г
- твердий сир — 50 г
- яйця (сирі) — 1 шт.
- яйця (варені) -1 шт.
- зелень за смаком
- борошно для обвалювання
- сіль за смаком
Спосіб приготування:
- Кисломолочний сир розімніть виделкою. Додайте сире яйце та дрібку солі.
- Натріть твердий сир на великій тертці, а варене яйце наріжте кубиками середнього розміру. Додайте дрібно нарізану зелень.
- Злегка зволоженими руками сформуйте сирники. Обваляйте їх у борошні.
- Смажте на невеликому вогні приблизно по 4–5 хвилин з кожного боку.
Подавайте зі сметаною, грецьким йогуртом, змішаним із часником, кетчупом чи іншим улюбленим соусом.