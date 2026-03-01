Коли хочеться пиріжків, але лінь місити тісто: як приготувати сирники з "пиріжковою" начинкою (відео)

Варіант швидкого білкового сніданку

Якщо хочеться домашніх пиріжків з яйцем і зеленою цибулею, але немає часу замішувати тісто та чекати, поки воно підійде, виручить альтернатива — ліниві сирники з начинкою. Готуються вони з кисломолочного сиру, варених яєць та твердого сиру. Страва виходить поживною та водночас легкою та корисною. Такий варіант особливо зручний для ранкового меню, адже сирники з яйцем готуються значно швидше, ніж класичні пиріжки.

Рецептом поділилися в Instagram-блозі anna._.didus. З вказаної кількості продуктів виходить 6 сирників.

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 200 г

твердий сир — 50 г

яйця (сирі) — 1 шт.

яйця (варені) -1 шт.

зелень за смаком

борошно для обвалювання

сіль за смаком

Спосіб приготування:

Кисломолочний сир розімніть виделкою. Додайте сире яйце та дрібку солі. Натріть твердий сир на великій тертці, а варене яйце наріжте кубиками середнього розміру. Додайте дрібно нарізану зелень. Злегка зволоженими руками сформуйте сирники. Обваляйте їх у борошні. Смажте на невеликому вогні приблизно по 4–5 хвилин з кожного боку.

Подавайте зі сметаною, грецьким йогуртом, змішаним із часником, кетчупом чи іншим улюбленим соусом.