Коли хочеться пиріжків, але лінь місити тісто: як приготувати сирники з "пиріжковою" начинкою (відео)

Наталя Граковська
Сирники з вареним яйцем та зеленню
Сирники з вареним яйцем та зеленню.

Варіант швидкого білкового сніданку

Якщо хочеться домашніх пиріжків з яйцем і зеленою цибулею, але немає часу замішувати тісто та чекати, поки воно підійде, виручить альтернатива — ліниві сирники з начинкою. Готуються вони з кисломолочного сиру, варених яєць та твердого сиру. Страва виходить поживною та водночас легкою та корисною. Такий варіант особливо зручний для ранкового меню, адже сирники з яйцем готуються значно швидше, ніж класичні пиріжки.

Рецептом поділилися в Instagram-блозі anna._.didus. З вказаної кількості продуктів виходить 6 сирників.

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир — 200 г
  • твердий сир — 50 г
  • яйця (сирі) — 1 шт.
  • яйця (варені) -1 шт.
  • зелень за смаком
  • борошно для обвалювання
  • сіль за смаком

Спосіб приготування:

  1. Кисломолочний сир розімніть виделкою. Додайте сире яйце та дрібку солі.
  2. Натріть твердий сир на великій тертці, а варене яйце наріжте кубиками середнього розміру. Додайте дрібно нарізану зелень.
  3. Злегка зволоженими руками сформуйте сирники. Обваляйте їх у борошні.
  4. Смажте на невеликому вогні приблизно по 4–5 хвилин з кожного боку.

Подавайте зі сметаною, грецьким йогуртом, змішаним із часником, кетчупом чи іншим улюбленим соусом.

