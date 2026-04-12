Ще встигаєте приготувати до святкового столу: рецепт салату із пекінської капусти (відео)

Смачна та ситна закуска

Настав Великдень і більшість страв уже сплановані, зокрема спечені паски, але сьогодні ми пропонуємо салат, який ще можна встигнути швидко приготувати до святкового столу. Поєднання пекінської капусти, ковбаси та хрустких сухариків дає легкий, але ситний смак, однак важливо обирати свіжу капусту з хрусткими листками та якісну ковбасу без зайвої вологи, щоб салат не "поплив". У цьому рецепті особливу увагу варто приділити балансу текстур: ніжність овочів, соковитість огірка та хрусткість сухариків створюють гармонійний результат, а надлишок майонезу може зіпсувати легкість страви. За бажанням ковбасу можна замінити на запечене куряче філе, а замість сухариків використати грінки з житнього хліба або додати трохи тертого сиру для більш насиченого смаку. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodblog_kristi".

Як приготувати салат з пекінською капустою та ковбасою

Інгредієнти:

пекінська капуста – 200 г;

огірок – 1 шт;

ковбаса шинкова – 200 г;

консервований горошок – 150 г;

сухарики – 60 г;

зелена цибуля – 1 пучок;

майонез – 3–4 ст. л;

сіль – за смаком;

перець чорний мелений – за смаком;

Спосіб приготування:

Нашаткувати пекінську капусту тонкими смужками. Нарізати огірок і ковбасу невеликими кубиками або соломкою. Змішати капусту, огірок, ковбасу та консервований горошок у глибокій мисці. Додати подрібнену зелену цибулю, сіль і чорний перець. Заправити майонезом і ретельно перемішати. Додати сухарики безпосередньо перед подачею та обережно перемішати ще раз.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати одразу після приготування, щоб зберегти хрустку текстуру сухариків і свіжість овочів. Він добре поєднується зі святковими м’ясними стравами, запеченою картоплею або легкими закусками на великодньому столі. Для більш естетичної подачі можна викласти салат у прозору салатницю або порційно в креманки та прикрасити зеленою цибулею чи додатковими сухариками. Як варіант, майонез можна змішати з невеликою кількістю гірчиці або йогурту для легшої та більш пікантної заправки.

Салат виходить простим, швидким і універсальним, тому ідеально підходить як для святкового меню, так і для щоденного приготування.