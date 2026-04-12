Еще успеваете приготовить к праздничному столу: рецепт салата из пекинской капусты (видео)

Вкусная и сытная закуска

Наступила Пасха и большинство блюд уже спланированы, в том числе испечены паски, но сегодня мы предлагаем салат, который еще можно успеть быстро приготовить к праздничному столу. Сочетание пекинской капусты, колбасы и хрустящих сухариков дает легкий, но сытный вкус, однако важно выбирать свежую капусту с хрустящими листьями и качественную колбасу без лишней влаги, чтобы салат не поплыл. В этом рецепте особое внимание следует уделить балансу текстур: нежность овощей, сочность огурца и хрусткость сухариков создают гармоничный результат, а избыток майонеза может испортить легкость блюда. По желанию колбасу можно заменить запеченным куриным филе, а вместо сухариков использовать гренки из ржаного хлеба или добавить немного тертого сыра для более насыщенного вкуса. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "foodblog_kristi".

Как приготовить салат с пекинской капустой и колбасой

Ингредиенты:

пекинская капуста – 200 г;

огурец – 1 шт;

колбаса ветчинная – 200 г;

консервированный горошек – 150 г;

сухарики – 60 г;

зеленый лук – 1 пучок;

майонез – 3–4 ст. л;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

Способ приготовления:

Нашинковать пекинскую капусту тонкими полосками. Нарезать огурец и колбасу маленькими кубиками либо соломкой. Смешать капусту, огурец, колбасу и консервированный горошек в глубокой миске. Добавить измельченный зеленый лук, соль и черный перец. Заправить майонезом и тщательно перемешать. Добавить сухарики перед подачей и осторожно перемешать еще раз.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, чтобы сохранить хрустящую текстуру сухариков и свежесть овощей. Он хорошо сочетается с праздничными мясными блюдами, запеченным картофелем или легкими закусками на пасхальном столе. Для более эстетической подачи можно выложить салат в прозрачную салатницу или порционно в креманки и украсить зеленым луком или дополнительными сухариками. Как вариант, майонез можно смешать с небольшим количеством горчицы или йогурта для более легкой и пикантной заправки.

Салат получается простой, быстрый и универсальный, поэтому идеально подходит как для праздничного меню, так и для ежедневного приготовления.