Еще успеваете приготовить к праздничному столу: рецепт салата из пекинской капусты (видео)
Вкусная и сытная закуска
Наступила Пасха и большинство блюд уже спланированы, в том числе испечены паски, но сегодня мы предлагаем салат, который еще можно успеть быстро приготовить к праздничному столу. Сочетание пекинской капусты, колбасы и хрустящих сухариков дает легкий, но сытный вкус, однако важно выбирать свежую капусту с хрустящими листьями и качественную колбасу без лишней влаги, чтобы салат не поплыл. В этом рецепте особое внимание следует уделить балансу текстур: нежность овощей, сочность огурца и хрусткость сухариков создают гармоничный результат, а избыток майонеза может испортить легкость блюда. По желанию колбасу можно заменить запеченным куриным филе, а вместо сухариков использовать гренки из ржаного хлеба или добавить немного тертого сыра для более насыщенного вкуса. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "foodblog_kristi".
Как приготовить салат с пекинской капустой и колбасой
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 200 г;
- огурец – 1 шт;
- колбаса ветчинная – 200 г;
- консервированный горошек – 150 г;
- сухарики – 60 г;
- зеленый лук – 1 пучок;
- майонез – 3–4 ст. л;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу;
Способ приготовления:
- Нашинковать пекинскую капусту тонкими полосками.
- Нарезать огурец и колбасу маленькими кубиками либо соломкой.
- Смешать капусту, огурец, колбасу и консервированный горошек в глубокой миске.
- Добавить измельченный зеленый лук, соль и черный перец.
- Заправить майонезом и тщательно перемешать.
- Добавить сухарики перед подачей и осторожно перемешать еще раз.
Как и с чем подавать
Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, чтобы сохранить хрустящую текстуру сухариков и свежесть овощей. Он хорошо сочетается с праздничными мясными блюдами, запеченным картофелем или легкими закусками на пасхальном столе. Для более эстетической подачи можно выложить салат в прозрачную салатницу или порционно в креманки и украсить зеленым луком или дополнительными сухариками. Как вариант, майонез можно смешать с небольшим количеством горчицы или йогурта для более легкой и пикантной заправки.
Салат получается простой, быстрый и универсальный, поэтому идеально подходит как для праздничного меню, так и для ежедневного приготовления.