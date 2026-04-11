Вместо котлет и отбивных: это мясное блюдо станет украшением праздничного стола (видео)

Прекрасная закуска на бутерброды или к праздничному столу

Праздничный стол — это всегда повод порадовать близких вкусными и красивыми блюдами. Так, можно запечь курочку целой, подготовить вкусные закуски или же сделать мясной рулет.

Сегодня мы и хотим поделиться рецептом такой вкусности. А опубликовали его на Instagram-странице "makarchuk_food".

Как приготовить мясной рулет

Ингредиенты:

сальная сетка – 500 г (если есть);

фарш свиной – 600 г;

фарш куриный – 300 г;

грибы – 500 г;

лук – 2 шт.;

масло – 20 мл;

соль – 20 г;

специи – 10 г;

Ингредиенты для блинов:

яйца – 4 шт.;

сыр – 150 г;

перец – по вкусу;

майонез – 2 ст.л или можно и сметану взять;

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить сыр и майонез.

2. Пожарить блинчик на одной стороне.

3. Для начинки лук пожарить на небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета.

4. Добавить шампиньоны, соль и перец.

5. Охлажденные ингредиенты добавить в фарш (смесь курицы и свинины).

6. Добавить специи и хорошо перемешать.

7. Разложить жировую сетку.

8. Далее выложить слой фарша.

9. Сверху – блины.

10. Все закрутить в плотный рулет и зафиксировать с помощью пергамента и нити.

11. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.

12. Нарезать порционно.