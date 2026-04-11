Вместо котлет и отбивных: это мясное блюдо станет украшением праздничного стола (видео)
Прекрасная закуска на бутерброды или к праздничному столу
Праздничный стол — это всегда повод порадовать близких вкусными и красивыми блюдами. Так, можно запечь курочку целой, подготовить вкусные закуски или же сделать мясной рулет.
Сегодня мы и хотим поделиться рецептом такой вкусности. А опубликовали его на Instagram-странице "makarchuk_food".
Как приготовить мясной рулет
Ингредиенты:
- сальная сетка – 500 г (если есть);
- фарш свиной – 600 г;
- фарш куриный – 300 г;
- грибы – 500 г;
- лук – 2 шт.;
- масло – 20 мл;
- соль – 20 г;
- специи – 10 г;
Ингредиенты для блинов:
- яйца – 4 шт.;
- сыр – 150 г;
- перец – по вкусу;
- майонез – 2 ст.л или можно и сметану взять;
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить сыр и майонез.
2. Пожарить блинчик на одной стороне.
3. Для начинки лук пожарить на небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета.
4. Добавить шампиньоны, соль и перец.
5. Охлажденные ингредиенты добавить в фарш (смесь курицы и свинины).
6. Добавить специи и хорошо перемешать.
7. Разложить жировую сетку.
8. Далее выложить слой фарша.
9. Сверху – блины.
10. Все закрутить в плотный рулет и зафиксировать с помощью пергамента и нити.
11. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.
12. Нарезать порционно.