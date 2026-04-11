Суп, яким можна наїстись: рецепт нереально ситної та ароматної страви (відео)

Рецепт яскравого та смачного супу

Смачні страви не обов’язково повинні бути складними. Ми розповідали, як смачно посмажити картоплю. Тепер ділимось рецептом ситного супу, який виходить дуже смачним та ароматним.

Як приготувати такий суп, розповіли на кулінарному ютуб-каналі "Вдома смачніше". Ця страва дуже смачна, вона підходить для ситного обіду чи вечері. Секрет — у додаванні в суп мисливських ковбасок.

Інгредієнти:

Картопля — 2 шт

Морква — 1 шт

Цибуля — 1 шт

Мисливські ковбаски — 4-6 шт

Консервована біла квасоля — 400 г

Печериці — 150 г

Плавлений сир — 2 шт

Зелень, лавровий лист

Спосіб приготування:

Картоплю чистимо та нарізаємо на невеликі кубики. Варимо, як на пюре, додавши трохи солі. Цибулю дрібно нарізаємо. Моркву натираємо на тертці. Обсмажуємо цибулю з морквою на олії. Мисливські ковбаски нарізаємо на шматочки. Те саме робимо з печерицями. Також додаємо в сковороду та обсмажуємо все разом. Відправляємо засмажку до каструлі з картоплею. Перемішуємо та додаємо відварену або консервовану квасолю. В кінці додаємо два плавлені сирки, нарізані на кубики. Варимо все декілька хвилин, помішуючи, поки не сир розплавиться. Доводимо до смаку сіллю та перцем.

Ця страва має чудовий насичений смак та дуже приємну та ніжну текстуру.