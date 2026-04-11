Суп, которым можно наесться: рецепт нереально сытного и ароматного блюда (видео)

Мария Дума
Этот супчик очень просто готовится. Фото Дома вкуснее

Рецепт яркого и вкусного супа

Вкусные блюда не обязательно должны быть сложными. Мы рассказывали, как вкусно пожарить картошку. Теперь делимся рецептом сытного супа, который получается вкусным и ароматным.

Как приготовить такой суп, рассказали на кулинарном ютуб-канале "Дома вкуснее". Это блюдо очень вкусное, оно подходит для сытного обеда или ужина. Секрет – в добавлении в суп охотничьих колбасок.

Ингредиенты:

  • Картофель — 2 шт
  • Морковь — 1 шт
  • Лук — 1 шт
  • Охотничьи колбаски — 4-6 шт.
  • Консервированная белая фасоль — 400 г
  • Шампиньоны — 150 г
  • Плавленый сыр — 2 шт.
  • Зелень, лавровый лист

Способ приготовления:

  1. Картошку чистим и нарезаем на небольшие кубики. Варим, как на пюре, добавив немного соли.
  2. Лук мелко нарезаем. Морковь натираем на терке. Обжариваем лук с морковью на растительном масле.
  3. Охотничьи колбаски нарезаем на кусочки. То же делаем с шампиньонами. Также добавляем в сковороду и обжариваем все вместе.
  4. Отправляем зажарку в кастрюлю с картофелем. Перемешиваем и добавляем отварную или консервированную фасоль.
  5. В конце добавляем два плавленых сырка, нарезанные на кубики. Варим все несколько минут, помешивая, пока сыр не расплавится. Приходим по вкусу солью и перцем.

Это блюдо имеет отличный насыщенный вкус и очень приятную и нежную текстуру. Также мы говорили, как приготовить грибы особенно вкусно.

