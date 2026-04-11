Суп, которым можно наесться: рецепт нереально сытного и ароматного блюда (видео)

Рецепт яркого и вкусного супа

Вкусные блюда не обязательно должны быть сложными. Мы рассказывали, как вкусно пожарить картошку. Теперь делимся рецептом сытного супа, который получается вкусным и ароматным.

Как приготовить такой суп, рассказали на кулинарном ютуб-канале "Дома вкуснее". Это блюдо очень вкусное, оно подходит для сытного обеда или ужина. Секрет – в добавлении в суп охотничьих колбасок.

Ингредиенты:

Картофель — 2 шт

Морковь — 1 шт

Лук — 1 шт

Охотничьи колбаски — 4-6 шт.

Консервированная белая фасоль — 400 г

Шампиньоны — 150 г

Плавленый сыр — 2 шт.

Зелень, лавровый лист

Способ приготовления:

Картошку чистим и нарезаем на небольшие кубики. Варим, как на пюре, добавив немного соли. Лук мелко нарезаем. Морковь натираем на терке. Обжариваем лук с морковью на растительном масле. Охотничьи колбаски нарезаем на кусочки. То же делаем с шампиньонами. Также добавляем в сковороду и обжариваем все вместе. Отправляем зажарку в кастрюлю с картофелем. Перемешиваем и добавляем отварную или консервированную фасоль. В конце добавляем два плавленых сырка, нарезанные на кубики. Варим все несколько минут, помешивая, пока сыр не расплавится. Приходим по вкусу солью и перцем.

Это блюдо имеет отличный насыщенный вкус и очень приятную и нежную текстуру. Также мы говорили, как приготовить грибы особенно вкусно.