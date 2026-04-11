Суп, которым можно наесться: рецепт нереально сытного и ароматного блюда (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Рецепт яркого и вкусного супа
Вкусные блюда не обязательно должны быть сложными. Мы рассказывали, как вкусно пожарить картошку. Теперь делимся рецептом сытного супа, который получается вкусным и ароматным.
Как приготовить такой суп, рассказали на кулинарном ютуб-канале "Дома вкуснее". Это блюдо очень вкусное, оно подходит для сытного обеда или ужина. Секрет – в добавлении в суп охотничьих колбасок.
Ингредиенты:
- Картофель — 2 шт
- Морковь — 1 шт
- Лук — 1 шт
- Охотничьи колбаски — 4-6 шт.
- Консервированная белая фасоль — 400 г
- Шампиньоны — 150 г
- Плавленый сыр — 2 шт.
- Зелень, лавровый лист
Способ приготовления:
- Картошку чистим и нарезаем на небольшие кубики. Варим, как на пюре, добавив немного соли.
- Лук мелко нарезаем. Морковь натираем на терке. Обжариваем лук с морковью на растительном масле.
- Охотничьи колбаски нарезаем на кусочки. То же делаем с шампиньонами. Также добавляем в сковороду и обжариваем все вместе.
- Отправляем зажарку в кастрюлю с картофелем. Перемешиваем и добавляем отварную или консервированную фасоль.
- В конце добавляем два плавленых сырка, нарезанные на кубики. Варим все несколько минут, помешивая, пока сыр не расплавится. Приходим по вкусу солью и перцем.
Это блюдо имеет отличный насыщенный вкус и очень приятную и нежную текстуру.