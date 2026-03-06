На магазинну і не глянете: домашня шинка з філе індички без маринування (відео)

Надзвичайно смачна закуска

З індички можна приготувати багато страв, зокрема смачно запекти стегно або зробити ароматні рулети. Сьогодні пропонуємо варіант домашньої "шинки" з філе, який готується без маринування і додаткових хімічних добавок. Для приготування важливо обирати свіже філе індички без надлишку рідини та з рівномірною текстурою, тоді м’ясо вийде соковитим і ароматним. Спеції краще брати свіжі та якісні, а олію – холодного віджиму, що підкреслить натуральний смак м’яса. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати шинку з філе індички

Інгредієнти:

філе індички – 1,5 кг;

сіль – 1 ст.л;

паприка – 1 ч.л;

чорний перець мелений – 1 ч.л;

сушений часник – 2 ч.л;

мускатний горіх – 1/2 ч.л;

коріандр мелений – 1/2 ч.л;

оливкова олія – 2-3 ст.л;

Спосіб приготування:

Змішати всі спеції в окремій мисці. Натерти філе індички спеціями та олією. Викласти м’ясо на деко або форму, застелену пергаментом. Запікати 3 години при 80°C на режимі конвекція без накривання. Дати охолонути, нарізати тонкими скибочками і подавати.

Як і з чим подавати

Домашню "шинку" нарізають тонкими скибочками та подають на бутербродах із хлібом чи булочками, можна доповнити свіжими овочами, зеленню, соусами на основі йогурту або гірчиці. Вона також підійде для святкового столу як холодна закуска або для сніданку з яйцями та салатом. Для яскравого оформлення можна додати кілька гілочок петрушки або кропу, посипати зернами гірчиці чи насінням кунжуту.