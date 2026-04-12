Укр

Простой рецепт с вау-эффектом: картофель с ветчиной, как из уютного ресторана (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Картофель с ветчиной в сливочном соусе
Готовится очень быстро и просто

Картофель с ветчиной в сливочном соусе — это сытное и невероятно вкусное блюдо, которое можно готовить и для сытного обеда, и на ужин. Оно получается ароматным, нежным, насыщенным по вкусу и очень домашним.

В оригинальном рецепте картофель специально отваривается до полуготовности. Но можно упростить процесс и использовать уже отварной картофель, который остался после приготовления салатов или других блюд. Точно так же подойдет и ветчина из мясной нарезки — это отличный способ не покупать продукты отдельно, а использовать то, что уже есть под рукой. Как приготовить картофель с ветчиной в сливочном соусе, показали на странице в Instagram schnelle_alltagsgerichte.

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 1 луковица
  • 200 г ветчины
  • 250 мл нежирных сливок
  • 100 мл молока
  • 50 г сыра
  • 1 ст. л. петрушки
  • Соль и перец
  • 1 ст. л. сливочного масла

Приготовление:

  1. Картофель очистить, нарезать кружочками толщиной 1 см и варить около 12 минут.
  2. Разогреть сливочное масло и обжарить лук до прозрачности.
  3. Добавить ветчину и слегка обжарить.
  4. Влить сливки и молоко, довести до кипения и добавить специи.
  5. Добавить картофель и немного потушить.
  6. В конце приготовления добавить сыр и петрушку.
