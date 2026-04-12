Простой рецепт с вау-эффектом: картофель с ветчиной, как из уютного ресторана (видео)
Готовится очень быстро и просто
Картофель с ветчиной в сливочном соусе — это сытное и невероятно вкусное блюдо, которое можно готовить и для сытного обеда, и на ужин. Оно получается ароматным, нежным, насыщенным по вкусу и очень домашним.
В оригинальном рецепте картофель специально отваривается до полуготовности. Но можно упростить процесс и использовать уже отварной картофель, который остался после приготовления салатов или других блюд. Точно так же подойдет и ветчина из мясной нарезки — это отличный способ не покупать продукты отдельно, а использовать то, что уже есть под рукой. Как приготовить картофель с ветчиной в сливочном соусе, показали на странице в Instagram schnelle_alltagsgerichte.
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 1 луковица
- 200 г ветчины
- 250 мл нежирных сливок
- 100 мл молока
- 50 г сыра
- 1 ст. л. петрушки
- Соль и перец
- 1 ст. л. сливочного масла
Приготовление:
- Картофель очистить, нарезать кружочками толщиной 1 см и варить около 12 минут.
- Разогреть сливочное масло и обжарить лук до прозрачности.
- Добавить ветчину и слегка обжарить.
- Влить сливки и молоко, довести до кипения и добавить специи.
- Добавить картофель и немного потушить.
- В конце приготовления добавить сыр и петрушку.