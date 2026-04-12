Простой рецепт с вау-эффектом: картофель с ветчиной, как из уютного ресторана (видео)

Готовится очень быстро и просто

Картофель с ветчиной в сливочном соусе — это сытное и невероятно вкусное блюдо, которое можно готовить и для сытного обеда, и на ужин. Оно получается ароматным, нежным, насыщенным по вкусу и очень домашним.

В оригинальном рецепте картофель специально отваривается до полуготовности. Но можно упростить процесс и использовать уже отварной картофель, который остался после приготовления салатов или других блюд. Точно так же подойдет и ветчина из мясной нарезки — это отличный способ не покупать продукты отдельно, а использовать то, что уже есть под рукой. Как приготовить картофель с ветчиной в сливочном соусе, показали на странице в Instagram schnelle_alltagsgerichte.

Ингредиенты:

1 кг картофеля

1 луковица

200 г ветчины

250 мл нежирных сливок

100 мл молока

50 г сыра

1 ст. л. петрушки

Соль и перец

1 ст. л. сливочного масла

Приготовление: