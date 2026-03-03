Сніданок нового рівня: гарячий тост з шинкою та яйцем, який сподобається з першого шматочка (відео)

Смачний та ситний сніданок

На сніданок можна приготувати безліч страв, зокрема ніжний лаваш із сирною начинкою, який швидко насичує та дарує тепло зранку. Але сьогодні ми пропонуємо гарячий тост із шинкою та яйцем — поєднання хрусткого хліба, тягучого сиру, соковитої шинки та ніжного запеченого жовтка. Для найкращого результату варто обирати свіжий тостовий хліб із щільною текстурою та якісну шинку, а сир — твердий та ароматний, який добре плавиться. Особливу увагу приділіть помідорам: стиглі, соковиті, без надлишкової вологи — це збалансує смак і консистенцію тосту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Як приготувати гарячий тост з шинкою та яйцем

Інгредієнти:

хліб тостовий – 2 скибочки;

шинка – 1-2 слайси;

сир твердий – 20-30 г;

помідори – 1 кружальце або кілька шматочків чері;

яєчний жовток – 1 шт.;

сіль, перець, орегано – за смаком;

Спосіб приготування:

Підготувати хліб, вирізавши середину однієї скибочки, залишивши рамочку. Викласти на деко цілу скибочку хліба, зверху шар сиру, шинку та ще трохи сиру. Накрити підготовленою рамочкою з хліба, у отвір викласти нарізані помідори та акуратно влити жовток, проколовши його зубочисткою. Посипати спеціями та сіллю, запікати у розігрітій до 180°C духовці 10–12 хвилин до золотистої скоринки та розплавленого сиру.

Як і з чим подавати

Гарячий тост із шинкою та яйцем найкраще подавати відразу після запікання, коли сир ще тягнеться, а жовток ніжний і кремовий. Страву можна доповнити свіжою зеленню, листям салату або невеликою порцією овочевого міксу. До тосту добре пасують легкі соуси, наприклад, йогуртовий або гострий томатний, а також кавовий чи трав’яний напій на сніданок. Такий сніданок підійде як для буденного ранку, так і для святкового столу.