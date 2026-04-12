Никто не поверит, что это обычная капуста: рецепт сочного пирога к чаю или для ужина "на скорую руку"
Смешайте капусту с кефиром, и получите роскошное блюдо без лишних хлопот
Если у вас в холодильнике залежалась капуста и вы не знаете, что из неё приготовить — этот пирог станет идеальным решением. Тесто замешивается быстро, начинка готовится за несколько минут, а в результате получается мягкий, сочный пирог, который одинаково хорош и тёплым, и уже остывшим.
Как приготовить быстрый пирог из капусты, показала кулинарная блоггерша yanni.cooking.
Ингредиенты:
- Капуста — 400 г
- Морковь — 1 шт
- Кефир — 150 мл
- Яйца — 2 шт
- Масло — 70 мл
- Мука — 280 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Сыр — 100 г
- Сливочное масло – небольшой кусочек
Приготовление:
- Капусту мелко нашинкуйте, посолите и хорошо помните руками, чтобы сделать её мягкой и сочной.
- В миске смешайте яйца с кефиром до однородности. Добавьте растительное масло, перемешайте.
- Отдельно смешайте муку с разрыхлителем, солью и перцем.
- Соедините сухие и жидкие ингредиенты, замесите тесто.
- Добавьте натёртую морковь и подготовленную капусту, хорошо перемешайте.
- Форму для выпекания смажьте сливочным маслом.
- Вылейте тесто в форму, сверху посыпьте натёртым сыром.
- Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 35–40 минут до румяной корочки.
Как и с чем подавать
Подавать такой пирог лучше немного теплым – тогда он максимально мягкий, а сыр внутри еще тянется. Но и после охлаждения он не теряет вкуса, поэтому его удобно брать с собой как перекус. Капустный пирог вкусно есть со сметаной или натуральным йогуртом, можно добавить немного свежей зелени сверху. Если хочется более сытного варианта, подайте пирог вместе с легким овощным салатом или бульоном – получится полноценный обед или ужин. А еще он отлично сочетается с чаем или даже стаканом кефира.