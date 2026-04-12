Никто не поверит, что это обычная капуста: рецепт сочного пирога к чаю или для ужина "на скорую руку"

Наталья Граковская
Капустный пирог
Смешайте капусту с кефиром, и получите роскошное блюдо без лишних хлопот

Если у вас в холодильнике залежалась капуста и вы не знаете, что из неё приготовить — этот пирог станет идеальным решением. Тесто замешивается быстро, начинка готовится за несколько минут, а в результате получается мягкий, сочный пирог, который одинаково хорош и тёплым, и уже остывшим.

Как приготовить быстрый пирог из капусты, показала кулинарная блоггерша yanni.cooking.

Ингредиенты:

  • Капуста — 400 г
  • Морковь — 1 шт
  • Кефир — 150 мл
  • Яйца — 2 шт
  • Масло — 70 мл
  • Мука — 280 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Сыр — 100 г
  • Сливочное масло – небольшой кусочек

Приготовление:

  1. Капусту мелко нашинкуйте, посолите и хорошо помните руками, чтобы сделать её мягкой и сочной.
  2. В миске смешайте яйца с кефиром до однородности. Добавьте растительное масло, перемешайте.
  3. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем, солью и перцем.
  4. Соедините сухие и жидкие ингредиенты, замесите тесто.
  5. Добавьте натёртую морковь и подготовленную капусту, хорошо перемешайте.
  6. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом.
  7. Вылейте тесто в форму, сверху посыпьте натёртым сыром.
  8. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 35–40 минут до румяной корочки.

Как и с чем подавать

Подавать такой пирог лучше немного теплым – тогда он максимально мягкий, а сыр внутри еще тянется. Но и после охлаждения он не теряет вкуса, поэтому его удобно брать с собой как перекус. Капустный пирог вкусно есть со сметаной или натуральным йогуртом, можно добавить немного свежей зелени сверху. Если хочется более сытного варианта, подайте пирог вместе с легким овощным салатом или бульоном – получится полноценный обед или ужин. А еще он отлично сочетается с чаем или даже стаканом кефира.

