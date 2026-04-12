Идеально к мясу и просто так: секрет пикантного салата из огурцов, который разлетается за минуты

Этот салат из обычных огурцов получается невероятно хрустящим, пикантным и выглядит как блюдо из дорогого ресторана

Из огурцов можно приготовить множество разнообразных закусок. Мы рассказывали, как приготовить необычный салат из свежих огурцов и картофеля, а теперь предлагаем еще один рецепт — закуску из огурцов с азиатскими нотками. В нем гармонично сочетаются свежесть, приятный хруст и пикантный вкус.

Этот салат из огурцов — отличный вариант полезного перекуса или легкого дополнения к сытным блюдам из мяса и рыбы. Рецептом поделились в кулинарном блоге ferah_kitchen в Instagram.

Ингредиенты

3–4 небольших огурца

1 морковь

1 маленькая красная луковица

1 небольшое авокадо

Щепотка нарезанной петрушки

Горсть орехов (арахис или кешью)

Горсть зерен граната (в качестве альтернативы подойдет сушеная малина)

Для заправки:

4 ст. л. масла (оливковое или кунжутное)

2 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. кунжута

1 ч. л. сумаха (можно заменить на цедру лимона или лимонный перец)

Сок одного небольшого лимона

Соль и перец (по вкусу)

Приготовление