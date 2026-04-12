Идеально к мясу и просто так: секрет пикантного салата из огурцов, который разлетается за минуты
Этот салат из обычных огурцов получается невероятно хрустящим, пикантным и выглядит как блюдо из дорогого ресторана
Из огурцов можно приготовить множество разнообразных закусок. Мы рассказывали, как приготовить необычный салат из свежих огурцов и картофеля, а теперь предлагаем еще один рецепт — закуску из огурцов с азиатскими нотками. В нем гармонично сочетаются свежесть, приятный хруст и пикантный вкус.
Этот салат из огурцов — отличный вариант полезного перекуса или легкого дополнения к сытным блюдам из мяса и рыбы. Рецептом поделились в кулинарном блоге ferah_kitchen в Instagram.
Ингредиенты
- 3–4 небольших огурца
- 1 морковь
- 1 маленькая красная луковица
- 1 небольшое авокадо
- Щепотка нарезанной петрушки
- Горсть орехов (арахис или кешью)
- Горсть зерен граната (в качестве альтернативы подойдет сушеная малина)
Для заправки:
- 4 ст. л. масла (оливковое или кунжутное)
- 2 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. кунжута
- 1 ч. л. сумаха (можно заменить на цедру лимона или лимонный перец)
- Сок одного небольшого лимона
- Соль и перец (по вкусу)
Приготовление
- Огурцы нарежьте тонкими ломтиками овощечисткой. Морковь натрите на терке.
- Сложите огурцы, морковь и остальные нарезанные ингредиенты в глубокую миску.
- В отдельной емкости тщательно смешайте масло, соевый соус, семена кунжута, сумах, лимонный сок, соль и перец.
- Полейте салат готовым соусом и аккуратно перемешайте.