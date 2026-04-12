Укр

Идеально к мясу и просто так: секрет пикантного салата из огурцов, который разлетается за минуты

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат из огурцов по-азиатски
Салат из огурцов по-азиатски. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот салат из обычных огурцов получается невероятно хрустящим, пикантным и выглядит как блюдо из дорогого ресторана

Из огурцов можно приготовить множество разнообразных закусок. Мы рассказывали, как приготовить необычный салат из свежих огурцов и картофеля, а теперь предлагаем еще один рецепт — закуску из огурцов с азиатскими нотками. В нем гармонично сочетаются свежесть, приятный хруст и пикантный вкус.

Этот салат из огурцов — отличный вариант полезного перекуса или легкого дополнения к сытным блюдам из мяса и рыбы. Рецептом поделились в кулинарном блоге ferah_kitchen в Instagram.

Ингредиенты

  • 3–4 небольших огурца
  • 1 морковь
  • 1 маленькая красная луковица
  • 1 небольшое авокадо
  • Щепотка нарезанной петрушки
  • Горсть орехов (арахис или кешью)
  • Горсть зерен граната (в качестве альтернативы подойдет сушеная малина)

Для заправки:

  • 4 ст. л. масла (оливковое или кунжутное)
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. кунжута
  • 1 ч. л. сумаха (можно заменить на цедру лимона или лимонный перец)
  • Сок одного небольшого лимона
  • Соль и перец (по вкусу)

Приготовление

  1. Огурцы нарежьте тонкими ломтиками овощечисткой. Морковь натрите на терке.
  2. Сложите огурцы, морковь и остальные нарезанные ингредиенты в глубокую миску.
  3. В отдельной емкости тщательно смешайте масло, соевый соус, семена кунжута, сумах, лимонный сок, соль и перец.
  4. Полейте салат готовым соусом и аккуратно перемешайте.
Теги:
#Рецепты #Салат #Закуска #Огурцы