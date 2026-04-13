Укр

Пикантный салат из доступных продуктов: быстрый рецепт на все случаи

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат с фасолью и солеными огурцами
Салат с фасолью и солеными огурцами.

Всего несколько ингредиентов – и готово идеальное блюдо на каждый день и праздник

Салат с фасолью, вареными яйцами и солеными огурцами — это простой вариант блюда, который выручит в любой ситуации. Если ищете рецепт вкусного салата из доступных ингредиентов, этот вариант точно достоин внимания. Блюдо получается питательным и с пикантным вкусом. Благодаря простому составу этот салат идеально подходит для ежедневного меню, однако его можно готовить и на праздники. К тому же, ингредиенты легко найти в любом холодильнике, что делает рецепт еще более удобным и практичным.

Как приготовить такой салат, рассказали на портале Gospodynka.

Ингредиенты:

  • морковь вареная или запеченная — 2 шт.;
  • огурцы соленые – 3 шт.;
  • яйца вареные – 3 шт.;
  • фасоль консервированная — 250 г;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • укроп – 1 пучок;
  • майонез – 3 ст. л.;
  • соль – по вкусу;
  • перец черный молотый – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Морковь, огурцы и яйца нарезать мелкими кубиками. Добавить фасоль, предварительно слив с нее жидкость.
  2. Чеснок измельчить, укроп мелко нарезать и добавить в салат вместе со специями.
  3. Добавить майонез и тщательно перемешать.
  4. Готовый салат поставить в холодильник, чтобы он настоялся и стал более насыщенным по вкусу.
Теги:
#Рецепты #Салат #Фасоль #Соленые огурцы