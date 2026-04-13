Пикантный салат из доступных продуктов: быстрый рецепт на все случаи
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Всего несколько ингредиентов – и готово идеальное блюдо на каждый день и праздник
Салат с фасолью, вареными яйцами и солеными огурцами — это простой вариант блюда, который выручит в любой ситуации. Если ищете рецепт вкусного салата из доступных ингредиентов, этот вариант точно достоин внимания. Блюдо получается питательным и с пикантным вкусом. Благодаря простому составу этот салат идеально подходит для ежедневного меню, однако его можно готовить и на праздники. К тому же, ингредиенты легко найти в любом холодильнике, что делает рецепт еще более удобным и практичным.
Как приготовить такой салат, рассказали на портале Gospodynka.
Ингредиенты:
- морковь вареная или запеченная — 2 шт.;
- огурцы соленые – 3 шт.;
- яйца вареные – 3 шт.;
- фасоль консервированная — 250 г;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- укроп – 1 пучок;
- майонез – 3 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу.
Способ приготовления:
- Морковь, огурцы и яйца нарезать мелкими кубиками. Добавить фасоль, предварительно слив с нее жидкость.
- Чеснок измельчить, укроп мелко нарезать и добавить в салат вместе со специями.
- Добавить майонез и тщательно перемешать.
- Готовый салат поставить в холодильник, чтобы он настоялся и стал более насыщенным по вкусу.