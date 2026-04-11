М'ясний делікатес, який може приготувати кожен: він повинен бути у вашому холодильнику (відео)

Наталя Граковська
Дуже смачна м’ясна закуска. Фото Андрій Клюс

Апетитний рулет на святковий стіл

М’ясні закуски на святковий стіл — це окрема сторінка кулінарії. Ми розповідали, як приготувати найніжнішу запечену яловичину, яка просто розпадається на волокна. Тепер ділимось рецептом соковитого курячого рулету.

Як його приготувати, розповів на своєму ютуб-каналі шеф-кухар Андрій Клюс. Ця м’ясна закуска готується всього з декількох інгредієнтів, але її смак та соковитість вас приємно вразить.

Інгредієнти:

  • Куряче філе — 300 г
  • Куряче стегно — 1,1 кг
  • Сіль 10-15 г
  • Улюблені спеції

Для змащування мʼяса:

  • Гірчиця лагідна — 30 г
  • Мед — 30 г
  • Олія — 20 г
  • Паприка копчена — 10 г

Спосіб приготування:

  1. Зачищаємо м’ясо. Від стегна відділяємо кістку, намагаючись відділити якнайбільше м’ясо. Також обережно знімаємо шкірку та відкладаємо поки вбік.
  2. М’ясо ж — як стегно, так і філе, нарізаємо середніми шматочками. Використання двох видів м’яса забезпечить цікаву текстуру.
  3. Перекладаємо м’ясо в велику миску, засипаємо спеціями та сіллю, вимішуємо ретельно. Відділену шкірку також натираємо спеціями. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 12 годин.
  4. Рукав для запікання розрізаємо і викладаємо пластом. З миски з м’ясом дістаємо замариновану шкірку та викладаємо її в один шар на частину рукава, щоб краї заходили один на одного.
  5. На центр шкірок викладаємо підготовлене м’ясо. Щільно загортаємо рулет, підгортаючи край рукава. Отримуємо "цукерку", зав’язуємо її з обох сторін міцно, щоб всередині було мінімум повітря.
  6. Викладаємо ковбасу в духовку, розігріту до 80 градусів на 3,5 години. Після того знімаємо рукав та викладаємо рулет на деко. Змішуємо окремо в мисочці всі інгредієнти для глазурування м’яса.
  7. Щедро змащуємо м’ясо сумішшю. Повертаємо рулет в духовку на 10-15 хвилин при 220 градусах. Орієнтуємось на золотисту скоринку.

Рулет залишаємо до остигання — і можна нарізати й куштувати. Також ми ділились рецептом красивого та смачного шніцеля "Цезар".

