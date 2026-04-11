М'ясний делікатес, який може приготувати кожен: він повинен бути у вашому холодильнику (відео)
Апетитний рулет на святковий стіл
М’ясні закуски на святковий стіл — це окрема сторінка кулінарії. Ми розповідали, як приготувати найніжнішу запечену яловичину, яка просто розпадається на волокна. Тепер ділимось рецептом соковитого курячого рулету.
Як його приготувати, розповів на своєму ютуб-каналі шеф-кухар Андрій Клюс. Ця м’ясна закуска готується всього з декількох інгредієнтів, але її смак та соковитість вас приємно вразить.
Інгредієнти:
- Куряче філе — 300 г
- Куряче стегно — 1,1 кг
- Сіль 10-15 г
- Улюблені спеції
Для змащування мʼяса:
- Гірчиця лагідна — 30 г
- Мед — 30 г
- Олія — 20 г
- Паприка копчена — 10 г
Спосіб приготування:
- Зачищаємо м’ясо. Від стегна відділяємо кістку, намагаючись відділити якнайбільше м’ясо. Також обережно знімаємо шкірку та відкладаємо поки вбік.
- М’ясо ж — як стегно, так і філе, нарізаємо середніми шматочками. Використання двох видів м’яса забезпечить цікаву текстуру.
- Перекладаємо м’ясо в велику миску, засипаємо спеціями та сіллю, вимішуємо ретельно. Відділену шкірку також натираємо спеціями. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 12 годин.
- Рукав для запікання розрізаємо і викладаємо пластом. З миски з м’ясом дістаємо замариновану шкірку та викладаємо її в один шар на частину рукава, щоб краї заходили один на одного.
- На центр шкірок викладаємо підготовлене м’ясо. Щільно загортаємо рулет, підгортаючи край рукава. Отримуємо "цукерку", зав’язуємо її з обох сторін міцно, щоб всередині було мінімум повітря.
- Викладаємо ковбасу в духовку, розігріту до 80 градусів на 3,5 години. Після того знімаємо рукав та викладаємо рулет на деко. Змішуємо окремо в мисочці всі інгредієнти для глазурування м’яса.
- Щедро змащуємо м’ясо сумішшю. Повертаємо рулет в духовку на 10-15 хвилин при 220 градусах. Орієнтуємось на золотисту скоринку.
Рулет залишаємо до остигання — і можна нарізати й куштувати. Також ми ділились рецептом красивого та смачного шніцеля "Цезар".