Нове життя великодніх яєць: смачна намазка з тунцем для ідеального сніданку (відео)

Марія Швець
Намазка з тунцем
Смачна та ситна закуска

Можна приготувати з тунця багато поживних страв, зокрема королівський омлет, який цінують за ніжну текстуру та насичений смак. Але сьогодні пропонуються прості й водночас збалансовані бутерброди з тунцем — ідеальний варіант для швидкого сніданку або перекусу. Важливо обирати тунець у власному соку, а не в олії, щоб страва не була надто жирною, а також використовувати свіжі яйця та якісний крем-сир без зайвих домішок. Типова помилка — не зливати рідину з тунця або додавати забагато соусу, через що намазка стає водянистою, тому консистенцію варто контролювати, за потреби додаючи більше сиру або подрібненого яйця. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodblog_kristi".

Як приготувати намазку з тунцем

Інгредієнти:

  • хліб – 4–6 скибок;
  • яйця – 2 шт.;
  • консервований тунець у власному соку – 1 банка;
  • огірок – 1 шт.;
  • петрушка – 2–3 гілочки;
  • крем-сир – 2 ст. л.;
  • сіль, чорний перець – за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Відварити яйця круто, охолодити та очистити від шкаралупи.
  2. Злити рідину з тунця та розім’яти його виделкою до однорідної консистенції.
  3. Натерти яйця на тертці або дрібно нарізати та додати до тунця.
  4. Додати крем-сир, сіль, перець і ретельно перемішати до кремової текстури.
  5. Нарізати огірок тонкими скибками, подрібнити петрушку та частину додати до намазки.
  6. Підсушити хліб на сухій сковороді або в тостері до легкої хрусткої скоринки.
  7. Намастити підготовлену суміш на хліб, зверху викласти огірок і посипати зеленню.

Як і з чим подавати

Бутерброди з тунцем найкраще подавати на підсушеному хлібі або тостах, щоб зберегти контраст між хрусткою основою та ніжною намазкою. Страву можна доповнити листям салату, скибками авокадо або помідора, а зверху прикрасити зеленню чи тонкими кружальцями огірка. Добре поєднується з легкими овочевими салатами або яйцями пашот, а також підходить як начинка для лаваша чи тарталеток.

Цей рецепт поєднує простоту, користь і варіативність, дозволяючи легко адаптувати інгредієнти під власний смак і наявні продукти.

Теги:
#Тунець #Куряче яйце #Готуємо вдома #намазка