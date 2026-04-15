Нове життя великодніх яєць: смачна намазка з тунцем для ідеального сніданку (відео)
Смачна та ситна закуска
Можна приготувати з тунця багато поживних страв, зокрема королівський омлет, який цінують за ніжну текстуру та насичений смак. Але сьогодні пропонуються прості й водночас збалансовані бутерброди з тунцем — ідеальний варіант для швидкого сніданку або перекусу. Важливо обирати тунець у власному соку, а не в олії, щоб страва не була надто жирною, а також використовувати свіжі яйця та якісний крем-сир без зайвих домішок. Типова помилка — не зливати рідину з тунця або додавати забагато соусу, через що намазка стає водянистою, тому консистенцію варто контролювати, за потреби додаючи більше сиру або подрібненого яйця. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodblog_kristi".
Як приготувати намазку з тунцем
Інгредієнти:
- хліб – 4–6 скибок;
- яйця – 2 шт.;
- консервований тунець у власному соку – 1 банка;
- огірок – 1 шт.;
- петрушка – 2–3 гілочки;
- крем-сир – 2 ст. л.;
- сіль, чорний перець – за смаком;
Спосіб приготування:
- Відварити яйця круто, охолодити та очистити від шкаралупи.
- Злити рідину з тунця та розім’яти його виделкою до однорідної консистенції.
- Натерти яйця на тертці або дрібно нарізати та додати до тунця.
- Додати крем-сир, сіль, перець і ретельно перемішати до кремової текстури.
- Нарізати огірок тонкими скибками, подрібнити петрушку та частину додати до намазки.
- Підсушити хліб на сухій сковороді або в тостері до легкої хрусткої скоринки.
- Намастити підготовлену суміш на хліб, зверху викласти огірок і посипати зеленню.
Як і з чим подавати
Бутерброди з тунцем найкраще подавати на підсушеному хлібі або тостах, щоб зберегти контраст між хрусткою основою та ніжною намазкою. Страву можна доповнити листям салату, скибками авокадо або помідора, а зверху прикрасити зеленню чи тонкими кружальцями огірка. Добре поєднується з легкими овочевими салатами або яйцями пашот, а також підходить як начинка для лаваша чи тарталеток.
Цей рецепт поєднує простоту, користь і варіативність, дозволяючи легко адаптувати інгредієнти під власний смак і наявні продукти.