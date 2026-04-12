Ніжна закуска до великоднього столу: рулетики з печеного перцю з вершковою начинкою (відео)

Смачна та апетитна закуска

З болгарського перцю можна приготувати безліч смачних страв — від ароматних соусів і паст до запечених закусок із ніжною текстурою. Сьогодні ми пропонуємо варіант легкої та ефектної закуски у вигляді рулетиків із запеченого перцю з вершковою сирною начинкою. Для найкращого результату варто обирати м’ясистий солодкий перець без пошкоджень, адже тонкостінні плоди після запікання можуть втратити форму і не дати потрібної текстури. У цьому рецепті важливо не пересушити перець під час запікання та ретельно знімати шкірку, щоб закуска вийшла ніжною, а за бажанням вершковий сир можна замінити на рікоту або крем-сир із зеленню для більш яскравого смаку. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "diana_ovinnikova".

Як приготувати рулетики з печеного перцю з вершковою начинкою

Інгредієнти:

солодкий перець каппі – 700 г;

вершковий сир – 180 г;

часник – 2–3 зубчики;

кріп – за смаком;

сіль – за смаком;

перець чорний мелений – за смаком;

Спосіб приготування

Запікати солодкий перець при температурі 200 °C протягом 15–18 хвилин до м’якості шкірки. Перекласти запечений перець у пакет або герметичний контейнер на 10 хвилин для легкого зняття шкірки. Очистити перець від шкірки та насіння, зберігаючи цілісність смужок. Змішати вершковий сир із подрібненим часником, кропом, сіллю та перцем до однорідної маси. Викласти начинку на смужки перцю та акуратно згорнути в рулетики.

Як і з чим подавати

Рулетики із запеченого перцю найкраще подавати охолодженими, коли смак начинки повністю стабілізується і стає більш виразним. Вони чудово поєднуються зі свіжою зеленню, оливками, легкими овочевими салатами та м’ясними стравами, зокрема шашликом або запеченою куркою. Для святкової подачі можна викласти рулетики на таріль і злегка скропити оливковою олією або додати краплі бальзамічного соусу, що підкреслить солодкість перцю. Як варіант, закуску можна подати на грінках або як частину антипасті разом із сирною та овочевою тарілкою. Закуска виходить легкою, ароматною та універсальною, тому ідеально підходить як для святкового столу, так і для щоденного меню.