Получается вкуснее копченой: готовим маринованную скумбрию "с дымком" в бутылке

Домашний рецепт рыбы, которая очень похожа на копченую

Многие любят скумбрию за ее насыщенный вкус и доступность. Эту рыбу можно готовить по-разному, но особенно вкусной она получается в маринованном виде. По этому рецепту скумбрия выходит нежной, сочной и ароматной, с легким оттенком, напоминающим копченую рыбу.

Секрет кроется в простом маринаде и необычном способе приготовления скумбрии в бутылке. Рыба хорошо пропитывается специями, приобретает красивый цвет и приятный вкус.

Как замариновать скумбрию в бутылке

Ингредиенты:

Скумбрия – 2 шт.

Чистая вода – 1,5 л.

Соль – 3 ст. л.

Сахар – 1,5 ст. л.

Черный чай – 2 ст. л.

Черный перец горошком – 10 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Луковая шелуха – от 3-х луковиц

Способ приготовления: