Получается вкуснее копченой: готовим маринованную скумбрию "с дымком" в бутылке
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Домашний рецепт рыбы, которая очень похожа на копченую
Многие любят скумбрию за ее насыщенный вкус и доступность. Эту рыбу можно готовить по-разному, но особенно вкусной она получается в маринованном виде. По этому рецепту скумбрия выходит нежной, сочной и ароматной, с легким оттенком, напоминающим копченую рыбу.
Секрет кроется в простом маринаде и необычном способе приготовления скумбрии в бутылке. Рыба хорошо пропитывается специями, приобретает красивый цвет и приятный вкус.
Как замариновать скумбрию в бутылке
Ингредиенты:
- Скумбрия – 2 шт.
- Чистая вода – 1,5 л.
- Соль – 3 ст. л.
- Сахар – 1,5 ст. л.
- Черный чай – 2 ст. л.
- Черный перец горошком – 10 шт.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Луковая шелуха – от 3-х луковиц
Способ приготовления:
- Рыбу очистить от внутренностей и отрезать голову.
- В кастрюлю налить воду, добавить соль, сахар, чай, перец, лавровый лист и луковую шелуху.
- Довести маринад до кипения и варить еще 5 минут после закипания.
- Охладить маринад и процедить.
- Залить очищенную скумбрию маринадом. Для этого удобно положить рыбу в пластиковые бутылки с отрезаным горлышком. Такая емкость легко помещается в холодильник и занимает мало места.
- Мариновать рыбу в холодильнике 2 дня.