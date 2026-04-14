Получается вкуснее копченой: готовим маринованную скумбрию "с дымком" в бутылке

Наталья Граковская
Скумбрию удобно мариновать в бутылке
Скумбрию удобно мариновать в бутылке. Фото Коллаж "Телеграфа"

Домашний рецепт рыбы, которая очень похожа на копченую

Многие любят скумбрию за ее насыщенный вкус и доступность. Эту рыбу можно готовить по-разному, но особенно вкусной она получается в маринованном виде. По этому рецепту скумбрия выходит нежной, сочной и ароматной, с легким оттенком, напоминающим копченую рыбу.

Секрет кроется в простом маринаде и необычном способе приготовления скумбрии в бутылке. Рыба хорошо пропитывается специями, приобретает красивый цвет и приятный вкус.

Как замариновать скумбрию в бутылке

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 2 шт.
  • Чистая вода – 1,5 л.
  • Соль – 3 ст. л.
  • Сахар – 1,5 ст. л.
  • Черный чай – 2 ст. л.
  • Черный перец горошком – 10 шт.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Луковая шелуха – от 3-х луковиц

Способ приготовления:

  1. Рыбу очистить от внутренностей и отрезать голову.
  2. В кастрюлю налить воду, добавить соль, сахар, чай, перец, лавровый лист и луковую шелуху.
  3. Довести маринад до кипения и варить еще 5 минут после закипания.
  4. Охладить маринад и процедить.
  5. Залить очищенную скумбрию маринадом. Для этого удобно положить рыбу в пластиковые бутылки с отрезаным горлышком. Такая емкость легко помещается в холодильник и занимает мало места.
  6. Мариновать рыбу в холодильнике 2 дня.
Теги:
#Рыба #Рецепты #Скумбрия #Маринад