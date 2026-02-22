Запечіть так скумбрію хоча б раз — і іншого рецепта вже не шукатимете: ідея смачної вечері (відео)

Цей варіант страви зручний тим, що гарнір готується одночасно з основним продуктом

Скумбрія — одна з найдоступніших морських риб, яку легко та швидко готувати. Завдяки природній жирності вона залишається соковитою під час запікання та чудово поєднується з картоплею, просочуючи її ароматним соком. Якщо шукаєте ідею для ситної домашньої вечері з доступних інгредієнтів, запечена скумбрія з картоплею в духовці стане вдалим вибором.

У цьому рецепті риба запікається разом із відвареною картоплею, помідорами чері та цибулею, завдяки чому страва виходить ароматною, ніжною та дуже соковитою. Запечена скумбрія з картоплею — це повноцінна страва, яка не потребує додаткового гарніру й завжди виходить поживною та апетитною. Рецептом поділилася блогерка mariiam_foodblog в Instagram.

Як запекти скумбрію з картоплею

Інгредієнти:

Скумбрія — 1 шт.

Картопля маленька — 8-10 шт.

Помідори чері — 100 г

Фіолетова цибуля (за бажанням) — 0,5 шт.

Зелень

Сіль, чорний перець мелений — до смаку

Спеції для риби

Обираючи скумбрію звертайте увагу на спинку: вона має бути широкою і пружною. Якщо немає скумбрії, з картоплею та помідорами можна запекти філе сибаса або доради. У такому раз зменшіть час запікання до 15 хвилин.

Окрім помідорів та цибулі можна додати кілька оливок або гілочку розмарину. Це додасть страві середземноморського колориту.

Спосіб приготування:

Картоплю попередньо відварюємо до готовності. Скумбрію чистимо, миємо та розділяємо на два філе. Робимо невеличкі надрізи, солимо, перчимо, натираємо приправою до риби та збризкуємо лимонним соком. На застелене пергаментом деко викладаємо відварену картоплю, помідори та цибулю. Зверху вкладаємо рибу. Запікаємо в розігрітій до 190 °C духовці приблизно 20 хвилин.

Перед подачею на стіл посипаємо зеленню.