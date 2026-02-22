Запечіть так скумбрію хоча б раз — і іншого рецепта вже не шукатимете: ідея смачної вечері (відео)
Цей варіант страви зручний тим, що гарнір готується одночасно з основним продуктом
Скумбрія — одна з найдоступніших морських риб, яку легко та швидко готувати. Завдяки природній жирності вона залишається соковитою під час запікання та чудово поєднується з картоплею, просочуючи її ароматним соком. Якщо шукаєте ідею для ситної домашньої вечері з доступних інгредієнтів, запечена скумбрія з картоплею в духовці стане вдалим вибором.
У цьому рецепті риба запікається разом із відвареною картоплею, помідорами чері та цибулею, завдяки чому страва виходить ароматною, ніжною та дуже соковитою. Запечена скумбрія з картоплею — це повноцінна страва, яка не потребує додаткового гарніру й завжди виходить поживною та апетитною. Рецептом поділилася блогерка mariiam_foodblog в Instagram.
Як запекти скумбрію з картоплею
Інгредієнти:
- Скумбрія — 1 шт.
- Картопля маленька — 8-10 шт.
- Помідори чері — 100 г
- Фіолетова цибуля (за бажанням) — 0,5 шт.
- Зелень
- Сіль, чорний перець мелений — до смаку
- Спеції для риби
Обираючи скумбрію звертайте увагу на спинку: вона має бути широкою і пружною. Якщо немає скумбрії, з картоплею та помідорами можна запекти філе сибаса або доради. У такому раз зменшіть час запікання до 15 хвилин.
Окрім помідорів та цибулі можна додати кілька оливок або гілочку розмарину. Це додасть страві середземноморського колориту.
Спосіб приготування:
- Картоплю попередньо відварюємо до готовності.
- Скумбрію чистимо, миємо та розділяємо на два філе. Робимо невеличкі надрізи, солимо, перчимо, натираємо приправою до риби та збризкуємо лимонним соком.
- На застелене пергаментом деко викладаємо відварену картоплю, помідори та цибулю. Зверху вкладаємо рибу.
- Запікаємо в розігрітій до 190 °C духовці приблизно 20 хвилин.
Перед подачею на стіл посипаємо зеленню.