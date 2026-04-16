Легкий салат с редиской и авокадо: рецепт блюда, которое захочется приготовить снова (видео)
Салат с редиской и авокадо готовится за 15 минут, а заправка из желтков и греческого йогурта заменяет майонез
Редиска появляется на рынках и полках магазинов еще до того, как все успевают привыкнуть к весеннему теплу. Обычно её едят просто так, с солью и маслом, или добавляют в легкие салаты. Но есть рецепт, который превращает редиску в нечто большее. В этом салате она сочетается с кремовым авокадо и вареными яйцами, которые придают сытности. Главная изюминка — заправка. Майонез здесь заменяет соус из желтков, греческого йогурта и горчицы.
Рецептом салата поделились на YouTube-канале "Пан Фартух".
Ингредиенты
- Редис 5-7 шт.
- Авокадо – 1 шт.
- Вареные яйца — 3-4 шт.
- Греческий йогурт — 100 г
- Горчица – 0,5 ч. л.
- Лимонный сок – 1 ст. л.
- Зеленый лук
- Соль, перец
Если редис очень острый, на пол часа оставьте нарезанные кружочки в холодной воде: горечь уйдет, но овощ останется хрустящим.
Способ приготовления:
- Нарежьте редиску кружочками или полукружочками, а авокадо — кубиком.
- Отделите желтки от белков. Нарежьте только белки четвертькольцами.
- Для заправки разомните желтки вилкой, добавьте несколько ложек греческого йогурта и полчайной ложки горчицы. Также добавьте лимонный сок, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте.
- Добавьте к салату нарезанный зеленый лук и заправьте его.