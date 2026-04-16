Легкий салат с редиской и авокадо: рецепт блюда, которое захочется приготовить снова (видео)

Салат с редиской и авокадо готовится за 15 минут, а заправка из желтков и греческого йогурта заменяет майонез

Редиска появляется на рынках и полках магазинов еще до того, как все успевают привыкнуть к весеннему теплу. Обычно её едят просто так, с солью и маслом, или добавляют в легкие салаты. Но есть рецепт, который превращает редиску в нечто большее. В этом салате она сочетается с кремовым авокадо и вареными яйцами, которые придают сытности. Главная изюминка — заправка. Майонез здесь заменяет соус из желтков, греческого йогурта и горчицы.

Рецептом салата поделились на YouTube-канале "Пан Фартух".

Ингредиенты

Редис 5-7 шт.

Авокадо – 1 шт.

Вареные яйца — 3-4 шт.

Греческий йогурт — 100 г

Горчица – 0,5 ч. л.

Лимонный сок – 1 ст. л.

Зеленый лук

Соль, перец

Если редис очень острый, на пол часа оставьте нарезанные кружочки в холодной воде: горечь уйдет, но овощ останется хрустящим.

Способ приготовления: