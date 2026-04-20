Курица, которая исчезает со стола за минуты: отбивные с грибами и сыром (видео)

Мария Швец
Отбивные с грибами и сыром. Фото instagram.com

Отбивные – это блюдо из мяса, которое предварительно отбивают для придания нежности и приготовления.

Их готовят в разных вариациях: от классических панированных до запеченных с соусами и начинками, в частности, существуют даже необычные варианты из сала. Сегодня мы предлагаем вариант куриных отбивных с грибами, шпинатом и сыром, сочетающий сочную структуру мяса с насыщенной овощно-грибной начинкой. Для наилучшего результата рекомендуется выбирать свежее куриное филе без избытка воды, грибы с плотной текстурой и хорошо плавящийся сыр, ведь именно он формирует аппетитную корочку. Важно не пересушивать филе во время обжарки, поскольку оно дополнительно запекается в духовке и должно оставаться сочным внутри. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "tsukatnata".

Как приготовить отбивные с грибами и сыром

Ингредиенты:

  • куриное филе — 2 шт.;
  • грибы — 200 г;
  • шпинат — горсть;
  • помидор — 1 шт.;
  • сыр твердый — 80-100 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • мука — 2-3 ст. л.;
  • майонез – 1 ст. л.;
  • соль – по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • масло – для жарки;

Способ приготовления:

  1. Разрезать куриное филе вдоль и слегка отбить до равномерной толщины, после чего посолить и поперчить.
  2. Обжарить грибы на сковороде до испарения влаги, добавить шпинат и коротко прогреть до уменьшения объема.
  3. Добавить нарезанный помидор и майонез, перемешать и снять с огня.
  4. Обвалять куриное филе в яйце, затем в муке и обжарить с двух сторон до легкой золотистой корочки.
  5. Выложить обжаренное филе в форму для запекания, сверху равномерно распределить грибно-овощную начинку.
  6. Посыпать тертым сыром и запекать в разогретой духовке при 180°C 10–15 минут до образования творожной корочки.

Как и с чем подавать

Куриные отбивные лучше всего подавать горячими сразу после запекания, когда сыр остается тягучим, а мясо максимально сочным. В качестве гарнира хорошо подходят картофельное пюре, запеченные овощи или легкий овощной салат, уравновешивающий насыщенность блюда. Для более нежного вкуса можно добавить сметанный или чесночный соус, а также украсить блюдо свежей зеленью. Удачным вариантом подачи также сочетание с гренками или легкими крупами, такими как булгур или кус-кус.

Этот рецепт позволяет получить нежные отбивные куриные с насыщенной начинкой и аппетитной сырной корочкой. Соблюдение технологии приготовления обеспечивает сочные текстуры мяса и гармоничный вкус всех компонентов.

