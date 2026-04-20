Курица, которая исчезает со стола за минуты: отбивные с грибами и сыром (видео)
Отбивные – это блюдо из мяса, которое предварительно отбивают для придания нежности и приготовления.
Их готовят в разных вариациях: от классических панированных до запеченных с соусами и начинками, в частности, существуют даже необычные варианты из сала. Сегодня мы предлагаем вариант куриных отбивных с грибами, шпинатом и сыром, сочетающий сочную структуру мяса с насыщенной овощно-грибной начинкой. Для наилучшего результата рекомендуется выбирать свежее куриное филе без избытка воды, грибы с плотной текстурой и хорошо плавящийся сыр, ведь именно он формирует аппетитную корочку. Важно не пересушивать филе во время обжарки, поскольку оно дополнительно запекается в духовке и должно оставаться сочным внутри. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "tsukatnata".
Как приготовить отбивные с грибами и сыром
Ингредиенты:
- куриное филе — 2 шт.;
- грибы — 200 г;
- шпинат — горсть;
- помидор — 1 шт.;
- сыр твердый — 80-100 г;
- яйцо – 1 шт.;
- мука — 2-3 ст. л.;
- майонез – 1 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- перец — по вкусу;
- масло – для жарки;
Способ приготовления:
- Разрезать куриное филе вдоль и слегка отбить до равномерной толщины, после чего посолить и поперчить.
- Обжарить грибы на сковороде до испарения влаги, добавить шпинат и коротко прогреть до уменьшения объема.
- Добавить нарезанный помидор и майонез, перемешать и снять с огня.
- Обвалять куриное филе в яйце, затем в муке и обжарить с двух сторон до легкой золотистой корочки.
- Выложить обжаренное филе в форму для запекания, сверху равномерно распределить грибно-овощную начинку.
- Посыпать тертым сыром и запекать в разогретой духовке при 180°C 10–15 минут до образования творожной корочки.
Как и с чем подавать
Куриные отбивные лучше всего подавать горячими сразу после запекания, когда сыр остается тягучим, а мясо максимально сочным. В качестве гарнира хорошо подходят картофельное пюре, запеченные овощи или легкий овощной салат, уравновешивающий насыщенность блюда. Для более нежного вкуса можно добавить сметанный или чесночный соус, а также украсить блюдо свежей зеленью. Удачным вариантом подачи также сочетание с гренками или легкими крупами, такими как булгур или кус-кус.
Этот рецепт позволяет получить нежные отбивные куриные с насыщенной начинкой и аппетитной сырной корочкой. Соблюдение технологии приготовления обеспечивает сочные текстуры мяса и гармоничный вкус всех компонентов.