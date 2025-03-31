Найкращий весняний салат: обов’язково приготуйте, поки редиска смачна (відео)

Як приготувати свіжий салат з весняних овочів

Смачні салати можуть бути не лише додатком до основної страви, а й самостійним перекусом. Ми ділились рецептом апетитної закуски зі смаком шашлику. Тепер розповімо, як приготувати найкращий весняний салат з редискою.

Він простий, ситний і дуже апетитний. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Галина Цах.

Інгредієнти:

пучок редиски

5 огірків

200 г кисломолочного сиру

2 столові ложки сметани

2 яйця

кріп

сіль, перець

Спосіб приготування:

Редиску миємо та просушуємо. Відрізаємо корінці, нарізаємо навпіл, а потім кожну половинку нарізаємо на слайси. Огірки теж промиваємо, нарізаємо кружальцями або напівкружальцями. Заздалегідь відварені яйця чистимо від шкаралупи. Нарізаємо їх невеликими кубиками. Кріп миємо та просушуємо на серветках. Коли зелень висохне, дрібно її січемо. Додаємо до салату сир та сметану. Солимо, перчимо та перемішуємо.

Салат смачний і дуже свіжий. Його точно варто приготувати саме зараз — коли редиска найсмачніша. Це може бути самостійний перекус або весняний гарнір, наприклад, до курячих відбивних.