Найкращий весняний салат: обов’язково приготуйте, поки редиска смачна (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Як приготувати свіжий салат з весняних овочів
Смачні салати можуть бути не лише додатком до основної страви, а й самостійним перекусом. Ми ділились рецептом апетитної закуски зі смаком шашлику. Тепер розповімо, як приготувати найкращий весняний салат з редискою.
Він простий, ситний і дуже апетитний. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Галина Цах.
Інгредієнти:
- пучок редиски
- 5 огірків
- 200 г кисломолочного сиру
- 2 столові ложки сметани
- 2 яйця
- кріп
- сіль, перець
Спосіб приготування:
- Редиску миємо та просушуємо. Відрізаємо корінці, нарізаємо навпіл, а потім кожну половинку нарізаємо на слайси.
- Огірки теж промиваємо, нарізаємо кружальцями або напівкружальцями. Заздалегідь відварені яйця чистимо від шкаралупи. Нарізаємо їх невеликими кубиками.
- Кріп миємо та просушуємо на серветках. Коли зелень висохне, дрібно її січемо.
- Додаємо до салату сир та сметану. Солимо, перчимо та перемішуємо.
Салат смачний і дуже свіжий. Його точно варто приготувати саме зараз — коли редиска найсмачніша. Це може бути самостійний перекус або весняний гарнір, наприклад, до курячих відбивних.