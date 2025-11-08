Рус

Рогалики з корицею та горіхами: смачніше за круасани

Наталя Граковська
М’які та ароматні рогалики
М’які та ароматні рогалики. Фото ukr.media

Рецепт м’яких рогаликів без дріжджів з ароматною начинкою з кориці та горіхів

Аромат свіжоспечених рогаликів з корицею та горіхами нагадує про домашній затишок. Готуються вони без дріжджів — на вершковому маслі та сметані, тому виходять особливо м’які й повітряні.

Рогалики чудово смакують і теплими, і охолодженими та стануть гарним доповненням до чашки чаю, кави чи склянки молока. Покроковим рецептом поділилася кулінарна блогерка cooklenka.

Інгредієнти

Для тіста:

  • борошно — 400 г
  • вершкове масло — 150 г
  • олія — ​​50 мл
  • сметана або густий йогурт — 100 г
  • цукрова пудра — 30 г
  • жовток — 1 шт.
  • розпушувач — 10 г
  • ванільний цукор — 5 г
  • сіль — щіпка

Для начинки:

  • волоські горіхи (подрібнені) — 150 г
  • цукор — 80 г
  • кориця — 2 ч. л.

Етапи приготування

  1. Інгредієнти для начинки змішуємо та відставляємо.
  2. З'єднуємо мʼяке вершкове масло, олію, сметану, цукрову пудру, жовток, ванільний цукор та сіль. Перемішуємо до однорідності. Додаємо розпушувач і поступово підсипаємо борошно.
  3. Замішуємо м'яке, еластичне тісто і залишаємо його відпочити на 15-20 хвилин. Розділяємо тісто на 2 частини.
  4. На робочу поверхню насипаємо половину начинки, викладаємо один шар тіста, злегка притискаємо і розкатуємо коло.
  5. Розрізаємо коло на 16 трикутників і завертаємо кожен у рогалик. Повторюємо те ж саме з другою частиною тіста.
  6. Викладаємо рогалики на деко, застелене пергаментним папером і випікаємо при температурі 180 градусів 20-25 хвилин до легкого рум'янцю.
