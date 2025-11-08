Рогалики з корицею та горіхами: смачніше за круасани

Рецепт м’яких рогаликів без дріжджів з ароматною начинкою з кориці та горіхів

Аромат свіжоспечених рогаликів з корицею та горіхами нагадує про домашній затишок. Готуються вони без дріжджів — на вершковому маслі та сметані, тому виходять особливо м’які й повітряні.

Рогалики чудово смакують і теплими, і охолодженими та стануть гарним доповненням до чашки чаю, кави чи склянки молока. Покроковим рецептом поділилася кулінарна блогерка cooklenka.

Інгредієнти

Для тіста:

борошно — 400 г

вершкове масло — 150 г

олія — ​​50 мл

сметана або густий йогурт — 100 г

цукрова пудра — 30 г

жовток — 1 шт.

розпушувач — 10 г

ванільний цукор — 5 г

сіль — щіпка

Для начинки:

волоські горіхи (подрібнені) — 150 г

цукор — 80 г

кориця — 2 ч. л.

Етапи приготування