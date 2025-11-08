Рогалики з корицею та горіхами: смачніше за круасани
Рецепт м’яких рогаликів без дріжджів з ароматною начинкою з кориці та горіхів
Аромат свіжоспечених рогаликів з корицею та горіхами нагадує про домашній затишок. Готуються вони без дріжджів — на вершковому маслі та сметані, тому виходять особливо м’які й повітряні.
Рогалики чудово смакують і теплими, і охолодженими та стануть гарним доповненням до чашки чаю, кави чи склянки молока. Покроковим рецептом поділилася кулінарна блогерка cooklenka.
Інгредієнти
Для тіста:
- борошно — 400 г
- вершкове масло — 150 г
- олія — 50 мл
- сметана або густий йогурт — 100 г
- цукрова пудра — 30 г
- жовток — 1 шт.
- розпушувач — 10 г
- ванільний цукор — 5 г
- сіль — щіпка
Для начинки:
- волоські горіхи (подрібнені) — 150 г
- цукор — 80 г
- кориця — 2 ч. л.
Етапи приготування
- Інгредієнти для начинки змішуємо та відставляємо.
- З'єднуємо мʼяке вершкове масло, олію, сметану, цукрову пудру, жовток, ванільний цукор та сіль. Перемішуємо до однорідності. Додаємо розпушувач і поступово підсипаємо борошно.
- Замішуємо м'яке, еластичне тісто і залишаємо його відпочити на 15-20 хвилин. Розділяємо тісто на 2 частини.
- На робочу поверхню насипаємо половину начинки, викладаємо один шар тіста, злегка притискаємо і розкатуємо коло.
- Розрізаємо коло на 16 трикутників і завертаємо кожен у рогалик. Повторюємо те ж саме з другою частиною тіста.
- Викладаємо рогалики на деко, застелене пергаментним папером і випікаємо при температурі 180 градусів 20-25 хвилин до легкого рум'янцю.