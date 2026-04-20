Коричный пирог с глазурью наполнит ароматом весь дом: как его приготовить (видео)

Этот ароматный пирог выпекается всего полчаса

Иногда хочется приготовить что-то ароматное и сладкое к чаю. Мы рассказывали, как испечь яблочный пирог с кондитерской крошкой. А тепер предлагаем рецепт пирога с корицей. Он получается мягким, ароматным, насыщенным на вкус, а за счет мраморного узора еще и выглядит очень аппетитно.

Рецептом пирога поделились на YouTube-канале Einfache Rezepte. Его можно готовить как на каждый день, так и к приходу гостей.

Ингредиенты

Для теста:

75 г сливочного масла (комнатной температуры)

150 г сахарной пудры

1 пакетик ванильного сахара (8 г)

2 яйца

450 г муки

2 ч. л. разрыхлителя

400 мл молока

Для начинки:

120 г сливочного масла

100 г коричневого сахара

1 ст. л. корицы

1 ст. л. муки

Для глазури:

250 г сахарной пудры

3-4 столовые ложки воды

Способ приготовления