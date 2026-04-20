Коричный пирог с глазурью наполнит ароматом весь дом: как его приготовить (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Этот ароматный пирог выпекается всего полчаса
Иногда хочется приготовить что-то ароматное и сладкое к чаю. Мы рассказывали, как испечь яблочный пирог с кондитерской крошкой. А тепер предлагаем рецепт пирога с корицей. Он получается мягким, ароматным, насыщенным на вкус, а за счет мраморного узора еще и выглядит очень аппетитно.
Рецептом пирога поделились на YouTube-канале Einfache Rezepte. Его можно готовить как на каждый день, так и к приходу гостей.
Ингредиенты
Для теста:
- 75 г сливочного масла (комнатной температуры)
- 150 г сахарной пудры
- 1 пакетик ванильного сахара (8 г)
- 2 яйца
- 450 г муки
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 400 мл молока
Для начинки:
- 120 г сливочного масла
- 100 г коричневого сахара
- 1 ст. л. корицы
- 1 ст. л. муки
Для глазури:
- 250 г сахарной пудры
- 3-4 столовые ложки воды
Способ приготовления
- Сначала приготовьте коричную начинку. В небольшой кастрюле растопите 120 г сливочного масла на среднем огне. Добавьте коричневый сахар, корицу и столовую ложку пшеничной муки, тщательно перемешайте до однородности и снимите с огня. Дайте смеси немного остыть, чтобы она стала гуще и удобнее для распределения.
- Для теста в глубокой миске взбейте размягченное сливочное масло с сахарной пудрой и ванильным сахаром до пышной светлой массы. По одному добавьте яйца, каждый раз хорошо перемешивая массу. Затем поочередно вводите просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, и молоко. Тесто должно получиться гладким, без комков, средней густоты.
- Застелите противень размером примерно 29 х 35 см пергаментной бумагой и равномерно распределите тесто. Сверху выложите ложкой коричную смесь, стараясь распределить ее по всей поверхности. С помощью ножа или шпажки аккуратно сделайте разводы.
- Выпекайте пирог в заранее разогретой до 175 °C духовке около 30–35 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: она должна выходить сухой.
- Пока пирог выпекается, приготовьте глазурь, смешав сахарную пудру с водой. Добавляйте воду постепенно, чтобы добиться густой, но текучей консистенции.
- Готовый пирог слегка остудите и равномерно покройте глазурью. Если нанести ее на теплую поверхность, она немного впитается и создаст нежную сладкую корочку.