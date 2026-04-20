Коричный пирог с глазурью наполнит ароматом весь дом: как его приготовить (видео)

Наталья Граковская
Домашний пирог с корицей. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот ароматный пирог выпекается всего полчаса

Иногда хочется приготовить что-то ароматное и сладкое к чаю. Мы рассказывали, как испечь яблочный пирог с кондитерской крошкой. А тепер предлагаем рецепт пирога с корицей. Он получается мягким, ароматным, насыщенным на вкус, а за счет мраморного узора еще и выглядит очень аппетитно.

Рецептом пирога поделились на YouTube-канале Einfache Rezepte. Его можно готовить как на каждый день, так и к приходу гостей.

Ингредиенты

Для теста:

  • 75 г сливочного масла (комнатной температуры)
  • 150 г сахарной пудры
  • 1 пакетик ванильного сахара (8 г)
  • 2 яйца
  • 450 г муки
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 400 мл молока

Для начинки:

  • 120 г сливочного масла
  • 100 г коричневого сахара
  • 1 ст. л. корицы
  • 1 ст. л. муки

Для глазури:

  • 250 г сахарной пудры
  • 3-4 столовые ложки воды

Способ приготовления

  1. Сначала приготовьте коричную начинку. В небольшой кастрюле растопите 120 г сливочного масла на среднем огне. Добавьте коричневый сахар, корицу и столовую ложку пшеничной муки, тщательно перемешайте до однородности и снимите с огня. Дайте смеси немного остыть, чтобы она стала гуще и удобнее для распределения.
  2. Для теста в глубокой миске взбейте размягченное сливочное масло с сахарной пудрой и ванильным сахаром до пышной светлой массы. По одному добавьте яйца, каждый раз хорошо перемешивая массу. Затем поочередно вводите просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, и молоко. Тесто должно получиться гладким, без комков, средней густоты.
  3. Застелите противень размером примерно 29 х 35 см пергаментной бумагой и равномерно распределите тесто. Сверху выложите ложкой коричную смесь, стараясь распределить ее по всей поверхности. С помощью ножа или шпажки аккуратно сделайте разводы.
  4. Выпекайте пирог в заранее разогретой до 175 °C духовке около 30–35 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: она должна выходить сухой.
  5. Пока пирог выпекается, приготовьте глазурь, смешав сахарную пудру с водой. Добавляйте воду постепенно, чтобы добиться густой, но текучей консистенции.
  6. Готовый пирог слегка остудите и равномерно покройте глазурью. Если нанести ее на теплую поверхность, она немного впитается и создаст нежную сладкую корочку.
