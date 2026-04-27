Цветная капуста по-новому: как получить премиальный вкус без лишних трат (видео)
Легко готовится — получается очень вкусно
Цветная капуста — это универсальный овощ с нежной текстурой и мягким вкусом, легко впитывающий специи и соусы, поэтому подходит для запекания, жарки или даже приготовления в виде "стейков". В современной кухне ее часто используют в качестве альтернативы мясу – в частности, толстые ломтики капусты обжаривают или запекают до румяной корочки. А сегодня мы предлагаем простой и проверенный вариант – цветная капуста в хрустящем кляре, которая получается нежной внутри и золотистой снаружи. Важно выбирать плотный кочан без темных пятен, не переваривать соцветия, чтобы они не потеряли форму, а для более насыщенного вкуса можно добавить паприку, чесночный порошок или заменить часть муки кукурузной для более хрустящей текстуры. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lypovva_g".
Как приготовить цветную капусту в кляре
Ингредиенты:
- цветная капуста – 1 кг;
- вода – 2 л;
- яйца – 4–5 шт;
- мука – 120 г;
- соль, перец, специи – по вкусу;
- растительное масло – для жарки;
Способ приготовления:
- Разделить цветную капусту на средние соцветия и отварите в подсоленной воде 5–7 минут до полуготовности.
- Откинуть на дуршлаг и дать полностью остыть, чтобы избавиться от лишней влаги.
- Подготовить муку в отдельной миске, яйца взбить с солью, перцем и специями до однородности.
- Обвалять каждое соцветие сначала в муке, затем погрузить в яичную смесь.
- Выложить на разогретую сковороду с растительным маслом и обжарить со всех сторон до золотистой корочки.
Как и с чем подавать
Цветную капусту в кляре лучше подавать горячей, только после жарки, чтобы сохранить хрустящую корочку. Она хорошо сочетается со сметанными, чесночными или йогуртовыми соусами, а также с легкими салатами из свежих овощей. Для более яркой подачи можно посыпать зеленью или добавить чуть-чуть лимонного сока. Также блюдо может быть как самостоятельной закуской, так и гарниром к мясу или рыбе.
Цветная капуста – это пример простого продукта, который легко превратить в интересное и вкусное блюдо. Соблюдение базовых техник приготовления помогает получить идеальный баланс нежной серединки и хрустящей корочки, а вариации специй позволяют каждый раз менять вкус.