Цветная капуста по-новому: как получить премиальный вкус без лишних трат (видео)

Цветная капуста — это универсальный овощ с нежной текстурой и мягким вкусом, легко впитывающий специи и соусы, поэтому подходит для запекания, жарки или даже приготовления в виде "стейков". В современной кухне ее часто используют в качестве альтернативы мясу – в частности, толстые ломтики капусты обжаривают или запекают до румяной корочки. А сегодня мы предлагаем простой и проверенный вариант – цветная капуста в хрустящем кляре, которая получается нежной внутри и золотистой снаружи. Важно выбирать плотный кочан без темных пятен, не переваривать соцветия, чтобы они не потеряли форму, а для более насыщенного вкуса можно добавить паприку, чесночный порошок или заменить часть муки кукурузной для более хрустящей текстуры. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lypovva_g".

Как приготовить цветную капусту в кляре

Ингредиенты:

цветная капуста – 1 кг;

вода – 2 л;

яйца – 4–5 шт;

мука – 120 г;

соль, перец, специи – по вкусу;

растительное масло – для жарки;

Способ приготовления:

Разделить цветную капусту на средние соцветия и отварите в подсоленной воде 5–7 минут до полуготовности. Откинуть на дуршлаг и дать полностью остыть, чтобы избавиться от лишней влаги. Подготовить муку в отдельной миске, яйца взбить с солью, перцем и специями до однородности. Обвалять каждое соцветие сначала в муке, затем погрузить в яичную смесь. Выложить на разогретую сковороду с растительным маслом и обжарить со всех сторон до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Цветную капусту в кляре лучше подавать горячей, только после жарки, чтобы сохранить хрустящую корочку. Она хорошо сочетается со сметанными, чесночными или йогуртовыми соусами, а также с легкими салатами из свежих овощей. Для более яркой подачи можно посыпать зеленью или добавить чуть-чуть лимонного сока. Также блюдо может быть как самостоятельной закуской, так и гарниром к мясу или рыбе.

Цветная капуста – это пример простого продукта, который легко превратить в интересное и вкусное блюдо. Соблюдение базовых техник приготовления помогает получить идеальный баланс нежной серединки и хрустящей корочки, а вариации специй позволяют каждый раз менять вкус.