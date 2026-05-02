Витаминная бомба в тарелке: зеленый салат с насыщенной заправкой (видео)
Салат получается легким, но питательным
Молодая капуста – нежный, сочный овощ с деликатным вкусом, широко используемый в салатах, тушеных блюдах и даже готовят из нее популярные капустные стейки. Благодаря своей хрустящей текстуре она идеально подходит для свежих блюд без термической обработки. Сегодня мы предлагаем приготовить питательный зеленый салат с легкой, но насыщенной заправкой на основе авокадо и зелени. Для лучшего результата следует выбирать плотную, светло-зеленую капусту без жестких прожилок, спелый мягкий авокадо и качественное оливковое масло – именно эти детали формируют сбалансированный вкус и кремовую текстуру.
Частой ошибкой является слишком грубая нарезка капусты или недостаточное перемешивание с заправкой — ее следует немного примять, чтобы она стала более нежной и лучше впитала вкусы. Орехи можно заменить семенами подсолнечника или тыквы, а для большей сытности добавить отварное яйцо или сыр фета. Также можно варьировать зелень или добавить немного лимонного сока для свежести. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить салат с капустой и огурцом
Ингредиенты:
- капуста молодая – 1/2 шт.;
- огурец – 1 шт.;
- петрушка – 3–4 веточки;
- укроп – 3–4 веточки;
- авокадо – 1/2 шт.;
- орехи – 30 г;
- масло оливковое – 30 г;
- чеснок – 1 зубчик;
- мед – 1 ч. л.;
- соль – 1/3 ч. л.;
Способ приготовления:
- Нашинковать молодую капусту тонкой соломкой, слегка примять руками до мягкости.
- Нарезать огурец тонкими полукольцами или соломкой и добавить в капусту.
- Измельчить зелень и добавить к овощам.
- Смешать в блендере авокадо, орехи, оливковое масло, чеснок, мед и соль до кремовой консистенции.
- Добавить заправку в салат и тщательно перемешать до равномерного покрытия.
- Подать сразу или настояться 5–10 минут для более насыщенного вкуса.
Как и с чем подавать
Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, чтобы сохранить свежесть и хрусткость овощей. Его можно украсить дополнительной зеленью, орехами или тонкими слайсами авокадо. Блюда хорошо сочетается с мясом, рыбой, гриль-блюдами или может выступать как самостоятельный легкий ужин. Также салат отлично дополняет тосты или лаваш.
Это универсальный вариант полезного блюда, который легко адаптировать под свой вкус и сезонные ингредиенты.