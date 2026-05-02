Укр

Витаминная бомба в тарелке: зеленый салат с насыщенной заправкой (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Салат из капусты и огурца. Фото instagram.com

Салат получается легким, но питательным

Молодая капуста – нежный, сочный овощ с деликатным вкусом, широко используемый в салатах, тушеных блюдах и даже готовят из нее популярные капустные стейки. Благодаря своей хрустящей текстуре она идеально подходит для свежих блюд без термической обработки. Сегодня мы предлагаем приготовить питательный зеленый салат с легкой, но насыщенной заправкой на основе авокадо и зелени. Для лучшего результата следует выбирать плотную, светло-зеленую капусту без жестких прожилок, спелый мягкий авокадо и качественное оливковое масло – именно эти детали формируют сбалансированный вкус и кремовую текстуру.

Частой ошибкой является слишком грубая нарезка капусты или недостаточное перемешивание с заправкой — ее следует немного примять, чтобы она стала более нежной и лучше впитала вкусы. Орехи можно заменить семенами подсолнечника или тыквы, а для большей сытности добавить отварное яйцо или сыр фета. Также можно варьировать зелень или добавить немного лимонного сока для свежести. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить салат с капустой и огурцом

Ингредиенты:

  • капуста молодая – 1/2 шт.;
  • огурец – 1 шт.;
  • петрушка – 3–4 веточки;
  • укроп – 3–4 веточки;
  • авокадо – 1/2 шт.;
  • орехи – 30 г;
  • масло оливковое – 30 г;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • мед – 1 ч. л.;
  • соль – 1/3 ч. л.;

Способ приготовления:

  1. Нашинковать молодую капусту тонкой соломкой, слегка примять руками до мягкости.
  2. Нарезать огурец тонкими полукольцами или соломкой и добавить в капусту.
  3. Измельчить зелень и добавить к овощам.
  4. Смешать в блендере авокадо, орехи, оливковое масло, чеснок, мед и соль до кремовой консистенции.
  5. Добавить заправку в салат и тщательно перемешать до равномерного покрытия.
  6. Подать сразу или настояться 5–10 минут для более насыщенного вкуса.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, чтобы сохранить свежесть и хрусткость овощей. Его можно украсить дополнительной зеленью, орехами или тонкими слайсами авокадо. Блюда хорошо сочетается с мясом, рыбой, гриль-блюдами или может выступать как самостоятельный легкий ужин. Также салат отлично дополняет тосты или лаваш.

Это универсальный вариант полезного блюда, который легко адаптировать под свой вкус и сезонные ингредиенты.

Теги:
#Капуста #Огурец #Готовим дома