Витаминная бомба в тарелке: зеленый салат с насыщенной заправкой (видео)

Салат получается легким, но питательным

Молодая капуста – нежный, сочный овощ с деликатным вкусом, широко используемый в салатах, тушеных блюдах и даже готовят из нее популярные капустные стейки. Благодаря своей хрустящей текстуре она идеально подходит для свежих блюд без термической обработки. Сегодня мы предлагаем приготовить питательный зеленый салат с легкой, но насыщенной заправкой на основе авокадо и зелени. Для лучшего результата следует выбирать плотную, светло-зеленую капусту без жестких прожилок, спелый мягкий авокадо и качественное оливковое масло – именно эти детали формируют сбалансированный вкус и кремовую текстуру.

Частой ошибкой является слишком грубая нарезка капусты или недостаточное перемешивание с заправкой — ее следует немного примять, чтобы она стала более нежной и лучше впитала вкусы. Орехи можно заменить семенами подсолнечника или тыквы, а для большей сытности добавить отварное яйцо или сыр фета. Также можно варьировать зелень или добавить немного лимонного сока для свежести. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить салат с капустой и огурцом

Ингредиенты:

капуста молодая – 1/2 шт.;

огурец – 1 шт.;

петрушка – 3–4 веточки;

укроп – 3–4 веточки;

авокадо – 1/2 шт.;

орехи – 30 г;

масло оливковое – 30 г;

чеснок – 1 зубчик;

мед – 1 ч. л.;

соль – 1/3 ч. л.;

Способ приготовления:

Нашинковать молодую капусту тонкой соломкой, слегка примять руками до мягкости. Нарезать огурец тонкими полукольцами или соломкой и добавить в капусту. Измельчить зелень и добавить к овощам. Смешать в блендере авокадо, орехи, оливковое масло, чеснок, мед и соль до кремовой консистенции. Добавить заправку в салат и тщательно перемешать до равномерного покрытия. Подать сразу или настояться 5–10 минут для более насыщенного вкуса.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, чтобы сохранить свежесть и хрусткость овощей. Его можно украсить дополнительной зеленью, орехами или тонкими слайсами авокадо. Блюда хорошо сочетается с мясом, рыбой, гриль-блюдами или может выступать как самостоятельный легкий ужин. Также салат отлично дополняет тосты или лаваш.

Это универсальный вариант полезного блюда, который легко адаптировать под свой вкус и сезонные ингредиенты.