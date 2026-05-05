Сало, яке тане в роті: ароматний рецепт із пряним маринадом (відео)

Сало — це традиційна страва української кухні, яку солять, маринують, запікають або навіть в’ялять, отримуючи різні за текстурою та смаком варіанти. Його цінують за насичений смак, поживність і здатність добре поєднуватися з прянощами та спеціями. А сьогодні ми пропонуємо мариноване сало, яке виходить ніжним, ароматним і має збалансований пряний смак завдяки правильно підібраному маринаду. Під час вибору сала варто звертати увагу на його колір і структуру — воно має бути білим або з легким рожевим відтінком, без сторонніх запахів, а прошарки м’яса в підчеревині додають більш виразного смаку; також важливо не переборщити із сіллю, щоб зберегти ніжну текстуру. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "valerikiry".

Як смачно замаринувати сало

Інгредієнти:

сало або підчеревина — 1,5 кг;

вода — 1 л;

сіль — 150 г;

лавровий лист — 3–4 шт;

суміш перців — 1 ч. л.;

коріандр — 1 ч. л.;

часник — 5–6 зубчиків;

перець червоний гострий — 0,5 ч. л.;

чебрець — за бажанням;

Спосіб приготування:

Підготувати сало, нарізати його на великі шматки однакового розміру. Довести воду до кипіння, додати сіль, лавровий лист, суміш перців, коріандр, часник, гострий перець і чебрець. Проварити маринад приблизно 3 хвилини та повністю охолодити. Залити сало охолодженим маринадом так, щоб воно було повністю покрите рідиною. Поставити ємність у холодильник та витримати протягом 3 діб. Дістати сало з маринаду та за бажанням обваляти в додаткових спеціях перед подачею.

Як і з чим подавати

Мариноване сало найкраще подавати охолодженим, нарізаним тонкими скибками. Воно чудово поєднується з житнім хлібом, гірчицею, хріном або маринованими овочами, які додають контрасту до насиченого смаку. Для подачі можна прикрасити сало свіжою зеленню або додатково посипати меленими спеціями. Така закуска добре підходить як до святкового столу, так і до повсякденного меню.

Мариноване сало — це проста, але виразна страва, яка розкриває традиційні смаки у сучасному виконанні. Завдяки правильному маринаду та якісним спеціям воно виходить ароматним і ніжним. Рецепт легко адаптувати, змінюючи набір спецій або ступінь насиченості смаку.