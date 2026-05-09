Коли паста з креветками на акції: приготуйте неймовірні бутерброди за 15 хвилин (відео)

Апетитна та смачна закуска

Коли хочеться швидкої та бюджетної закуски, варто звернути увагу на акційні морепродукти та рибні намазки. Зараз у АТБ діє вигідна пропозиція на ікру атлантичних риб з креветкою в соусі Norven ікра атлантичних риб з креветкою в соусі — продукт продається за 63,50 грн замість 78,80 грн. Акція триває з 29 квітня до 12 травня 2026 року та діє за наявності товару в магазинах мережі. Така намазка добре підходить для гарячих бутербродів, адже має ніжну текстуру, виражений морський смак і вже містить соус, що економить час на приготуванні.

Для рецепта варто обирати свіжий багет із хрусткою скоринкою — після запікання він залишиться м’яким усередині та не пересохне. Сир краще використовувати той, що добре плавиться: моцарела, гауда або едам створять тягучу текстуру без зайвої жирності. Крабові палички бажано брати охолоджені, а не заморожені — вони соковитіші та мають приємніший смак. Якщо хочеться більш насиченого аромату, частину майонезу можна замінити вершковим сиром або додати дрібку копченої паприки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "koolinar_info".

Як приготувати гарячі бутерброди з рибною пастою

Інгредієнти:

багет – 1 шт.;

ікра атлантичних риб з креветкою в соусі Norven – 160 г;

крабові палички – 140 г;

сир твердий або моцарела – 160 г;

соус теріякі – 1 ст. л.;

майонез – 1 ст. л.;

сіль – за смаком;

зелена цибуля – для подачі.

Спосіб приготування:

Нарізати багет скибочками середньої товщини. Натерти сир на дрібній тертці. Нарізати крабові палички дрібними шматочками та перекласти в миску. Додати ікру атлантичних риб з креветкою в соусі, майонез, соус теріякі, сир і сіль. Ретельно перемішати масу до однорідності. Викласти начинку на шматочки багета та перекласти їх у форму або на деко, застелене пергаментом. Запікати бутерброди у розігрітій до 180 градусів духовці 10–12 хвилин до золотистої скоринки. Прикрасити готову страву зеленою цибулею та за бажанням додатково полити соусом теріякі. Для різноманітності у начинку можна додати консервовану кукурудзу, дрібно нарізаний кріп або кілька шматочків маринованого огірка. Якщо немає духовки, бутерброди легко приготувати в аерогрилі або на сухій сковороді під кришкою. Важливо не перетримати страву в духовці, інакше сир втратить ніжність, а багет стане занадто твердим.

Як і з чим подавати

Гарячі бутерброди найкраще подавати одразу після приготування, поки сир залишається тягучим, а скоринка — хрусткою. Страва добре поєднується зі свіжими овочами, легкими салатами та соусами на основі йогурту або часнику. Для святкової подачі бутерброди можна прикрасити кунжутом, мікрозеленню чи кількома краплями соусу теріякі. Також вони стануть вдалою закускою до супів, бульйонів або фуршетного столу.

Завдяки акційним продуктам навіть проста домашня закуска може вийти цікавою, ситною та доступною за ціною. Такі рецепти особливо зручні для швидкої вечері, перекусу або зустрічі гостей без зайвих витрат часу.