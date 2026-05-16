Приготовьте ужин за 20 минут: идеальная сливочная паста с курицей и грибами (видео)

Паста — одно из самых популярных блюд итальянской кухни, имеющее десятки вариаций: с томатными соусами, сырами, мясом, овощами или морепродуктами. Для сливочных соусов особенно важно выбирать качественные сливки с жирностью от 20% – именно они обеспечивают нежную текстуру без расслоения. Не менее важен выбор макарон из твердых сортов пшеницы, ведь они лучше держат форму и не превращаются в кашу после смешивания с соусом. Сегодня мы предлагаем простую и сбалансированную пасту с курицей и грибами, которая подойдет как для предстоящего ужина, так и для уютного семейного обеда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".

Как приготовить сливочную пасту с курицей и грибами

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г;

грибы – 350 г;

сливки 20% – 300 мл;

крем-сыр – 2 ст. л.;

макароны – 250 г;

твердый сыр – 50 г;

оливковое масло – 1 ст. л.;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

сушеный чеснок или итальянские травы – по вкусу.

Способ приготовления:

Отварить макароны в подсоленной воде до состояния al dente, оставив 50 мл воды после варки. Нарезать небольшими кусочками куриное филе и обжарить на оливковом масле до легкой золотистой корочки. Добавить нарезанные грибы, готовить до испарения лишней жидкости и легкому подрумяниванию. Всыпать специи, добавить крем-сыр и сливки, перемешать до однородной консистенции. При необходимости влить немного воды из-под макарон, чтобы соус стал более шелковистым и равномерно окутывал пасту. Добавить готовые макароны и натертый сыр, тщательно перемешать и прогреть еще 1–2 минуты.

Как и с чем подавать

Подавать пасту лучше сразу после приготовления, пока соус остается кремовым и нежным. Кушанье можно дополнить тертым пармезаном, свежей зеленью или несколькими каплями трюфельного масла для более насыщенного аромата. Удачным дополнением станет салат из свежих овощей или хрустящий багет. По желанию курицу можно заменить индейкой, а грибы – шампиньонами, вешенками или смесью лесных грибов.

Такая паста сочетает простоту приготовления, насыщенный сливочный вкус и сбалансированную текстуру. Благодаря нескольким простым кулинарным приёмам блюдо получается ресторанного уровня даже в домашних условиях.