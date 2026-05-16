Сочная битая редиска: ароматный салат, который подходит любому блюду (видео)

Редиска – один из самых популярных весенних овощей с характерным хрустящим вкусом и легкой пикантностью.

Чаще ее добавляют в свежие салаты с капустой, огурцами и вареными яйцами, но в азиатской кухне редиску также активно маринуют и подают как острую закуску. Именно оттуда происходит и способ приготовления битой редиски – техника легкого раздавливания овощей помогает маринаду лучше проникать внутрь и делает вкус насыщеннее. Для этого блюда следует выбирать плотную и сочную редис без полостей внутри, а яблочный уксус можно заменить рисовым – тогда вкус будет более мягким и деликатным. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "tetiana.shlikhtenko".

Как приготовить битую редиску

Ингредиенты:

редиска – 500 г;

чеснок – 2 зубчика;

свежая зелень – по вкусу;

соль – 1 ч. л.;

сахар – 1 ч. л.;

молотый черный перец – 0,3 ч. л.;

растительное масло – 2 ст. л.;

яблочный уксус – 2 ст. л.;

вода – 40 мл.

Способ приготовления:

Помыть редиску, обрезать хвостики и слегка раздавить каждую штуку широкой стороной ножа или кухонным молотком. Измельчить чеснок и зелень, добавить к редиске и перемешать. Смешать воду, уксус, растительное масло, соль, сахар и молотый перец до растворения специй. Залить редиску маринадом, тщательно перемешать и переложить в контейнер или банку. Оставить закуску мариноваться в холодильнике минимум на 3 часа, а для более насыщенного вкуса – на ночь.

Как и с чем подавать

Битую редиску подавать охлажденной как самостоятельную закуску или дополнение к мясным и картофельным блюдам. Перед подачей можно посыпать свежей зеленью, кунжутом или добавить несколько капель кунжутного масла для более яркого аромата. Кушанье хорошо сочетается с запеченным мясом, молодым картофелем, гренками или блюдами на гриле. Для более острого вкуса к маринаду можно добавить хлопья чили или несколько капель соевого соуса.

Битая редиска — простая сезонная закуска, сочетающая свежесть, хрустящую текстуру и насыщенный маринованный вкус. Благодаря минимальному количеству ингредиентов и правильному маринованию блюдо получается ярким и сбалансированным.