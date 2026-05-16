Сочная битая редиска: ароматный салат, который подходит любому блюду (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Редиска – один из самых популярных весенних овощей с характерным хрустящим вкусом и легкой пикантностью.
Чаще ее добавляют в свежие салаты с капустой, огурцами и вареными яйцами, но в азиатской кухне редиску также активно маринуют и подают как острую закуску. Именно оттуда происходит и способ приготовления битой редиски – техника легкого раздавливания овощей помогает маринаду лучше проникать внутрь и делает вкус насыщеннее. Для этого блюда следует выбирать плотную и сочную редис без полостей внутри, а яблочный уксус можно заменить рисовым – тогда вкус будет более мягким и деликатным. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "tetiana.shlikhtenko".
Как приготовить битую редиску
Ингредиенты:
- редиска – 500 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- свежая зелень – по вкусу;
- соль – 1 ч. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- молотый черный перец – 0,3 ч. л.;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- яблочный уксус – 2 ст. л.;
- вода – 40 мл.
Способ приготовления:
- Помыть редиску, обрезать хвостики и слегка раздавить каждую штуку широкой стороной ножа или кухонным молотком.
- Измельчить чеснок и зелень, добавить к редиске и перемешать.
- Смешать воду, уксус, растительное масло, соль, сахар и молотый перец до растворения специй.
- Залить редиску маринадом, тщательно перемешать и переложить в контейнер или банку.
- Оставить закуску мариноваться в холодильнике минимум на 3 часа, а для более насыщенного вкуса – на ночь.
Как и с чем подавать
Битую редиску подавать охлажденной как самостоятельную закуску или дополнение к мясным и картофельным блюдам. Перед подачей можно посыпать свежей зеленью, кунжутом или добавить несколько капель кунжутного масла для более яркого аромата. Кушанье хорошо сочетается с запеченным мясом, молодым картофелем, гренками или блюдами на гриле. Для более острого вкуса к маринаду можно добавить хлопья чили или несколько капель соевого соуса.
Битая редиска — простая сезонная закуска, сочетающая свежесть, хрустящую текстуру и насыщенный маринованный вкус. Благодаря минимальному количеству ингредиентов и правильному маринованию блюдо получается ярким и сбалансированным.