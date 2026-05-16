Как приготовить лабне: сыр из йогурта стоит недорого, а на вкус как ресторанный (видео)

Нежный сыр для бутербродов и салатов готовится очень просто

Лабне – мягкий сыр из йогурта. Это очень популярная закуска на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и особенно в Греции. Его можно найти и на полках украинских магазинов. Лабне продают в небольших баночках в масле и разнообразных специях. Эти сырные шарики имеют характерную кислинку йогурта и кремовую текстуру, поэтому их удобно намазывать на хлеб.

При желании лабне легко приготовить дома. Как это сделать, рассказала в Instagram кулинарка iryna_yudelevych.

Как приготовить лабне

Что понадобится:

греческий йогурт 10% жирности — чем жирнее, тем вкуснее результат

соль — щепотка

масло нейтральное подсолнечное или из виноградных косточек

специи для панировки: орегано, смесь базилика с томатом и чесноком, паприка – выбирайте по вкусу или берите все сразу

Как делать:

Йогурт нужно выложить на сито с марлей в 3-4 слоя или в нейлоновый мешочек. Сверху поставить гнет и отправить в холодильник на сутки, а лучше — на 36 часов. За это время лишняя сыворотка стечет, и йогурт превратится в густую кремовую массу. Достав йогурт из холодильника, надо переложить его в миску, добавить щепотку соли и хорошо перемешать. На этом этапе уже получается отличный крем-сыр, который можно есть просто так, если не терпится. После этого надо надеть перчатки, сбрызнуть их маслом и сформировать шарики размером с грецкий орех. Каждый шарик обвалять в специях. Готовые шарики сложить в чистую сухую банку и залить маслом так, чтобы оно полностью их покрывало. В оливковом масле сыр лучше не хранить, потому что в холодильнике оно мутнеет.

В банку можно добавить зубчик чеснока и веточки свежего или сушеного тимьяна, розмарина или орегано — масло пропитается ароматами, и через несколько дней станет еще вкуснее. Потом это масло также можно использовать для заправки салатов.

С чем есть лабне

Лабне — закуска на все случаи жизни. Этот сыр можно намазать на хлеб, гренки или лаваш, сверху сбрызнуть маслом и посыпать зеленью. Также лабне можно подавать на доске вместе с овощами, оливками и хрустящими крекерами в качестве аперитива. Сырные шарики лабне не будут лишними и в зеленом салате вместо феты.

Лабное идеально есть со свежим хлебом.

В холодильнике залитый маслом лабне может храниться до двух недель.