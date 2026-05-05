Печінковий паштет без зайвого клопоту: все змішати й у духовку (відео)

Паштет — це пастоподібна закуска з м’яса, печінки, овочів або бобових, яка може бути як ніжною кремовою, так і більш структурною.

У кулінарній традиції зустрічаються різні варіації: класичні м’ясні, овочеві, а також більш сучасні — наприклад, паштети з квасолею або грибами. Сьогодні ми пропонуємо запечений курячий печінковий паштет, який готується максимально просто — всі інгредієнти поєднуються одразу у формі, без попереднього обсмажування. Для найкращого результату важливо обирати свіжу печінку без різкого запаху, щільні яблука з легкою кислинкою та якісні вершки, адже саме вони формують ніжну текстуру і глибину смаку. Варто уникати пересушування у духовці, а також не перебивати масу надто довго, щоб паштет не втратив оксамитову структуру; за бажанням можна додати печериці або замінити яблуко на грушу для більш м’якого смакового профілю. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "kuhar.ua".

Як приготувати печінковий паштет

Інгредієнти:

куряча печінка — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

яблуко — 1–2 шт.;

вершки (20–30%) — 150 мл;

вершкове масло — 80 г;

коріандр — 0,5 ч. л.;

копчена паприка — 0,5 ч. л.;

уцхо-сунелі — 0,5 ч. л.;

чорний перець — 0,5 ч. л.;

цукор — 0,5 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

Печінку ретельно промити, очистити від плівок і викласти у форму для запікання. Додати цибулю, нарізану шматочками, моркву, натерту на тертці, та яблуко, очищене і нарізане шматочками. Додати всі спеції, шматочки вершкового масла та влити вершки, після чого рівномірно перемішати вміст форми. Накрити фольгою та запікати при 180°C приблизно 45 хвилин, за 15 хвилин до готовності фольгу зняти. Готову масу разом із соком та овочами перебити блендером до повністю однорідної, кремової текстури. Дати трохи охолонути для стабілізації структури.

Як і з чим подавати

Паштет найкраще смакує охолодженим, поданим на підсмаженому хлібі, тості або хрустких грінках. Його можна доповнити маринованими огірками, карамелізованою цибулею або свіжою зеленню, що підкреслить ніжність текстури. Для більш виразного смаку добре поєднується з ягідними соусами, гірчицею або легким хроном. Як варіант подачі можна сформувати паштет у рулет із вершковим маслом або подати у невеликих порційних баночках як закуску до святкового столу.

Запечений печінковий паштет виходить ніжним, ароматним і збалансованим за смаком завдяки поєднанню овочів, яблука та спецій. Такий спосіб приготування дозволяє отримати домашню закуску без зайвих зусиль і складних процесів. Рецепт легко адаптується під власні вподобання, додаючи нові інгредієнти або змінюючи спеції.