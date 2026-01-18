Пісна піца без компромісів: м’яке тісто й соковита овочева начинка (відео)
-
-
Піца — одна з найпопулярніших страв у світі, яку традиційно готують на дріжджовому тісті з різноманітними начинками.
У домашній кухні давно з’явилися й спрощені варіанти — з лаваша, готових коржів або навіть на сковороді. Це так звані "ліниві" піци, коли хочеться швидко і без зайвих клопотів. Але сьогодні пропонується класичніший підхід — пісна піца на дріжджовому тісті, яка поєднує простоту приготування і справжній смак домашньої випічки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ho_nastya".
Пісна піца особливо актуальна під час посту, але підходить і для тих, хто просто хоче легшу страву без продуктів тваринного походження. Для тіста важливо використовувати свіжі дріжджі — від них залежить м’якість і пористість основи. Вода має бути теплою, але не гарячою, інакше дріжджі не спрацюють. Типова помилка — забивати тісто зайвою кількістю борошна: воно має залишатися м’яким і податливим. Начинку варто нарізати не надто грубо, щоб овочі встигли пропектися й не виділили зайву вологу.
Рецепт легко адаптується: дріжджове тісто можна замінити на бездріжджове, а овочеву начинку доповнити кукурудзою, оливками, зеленню або пісним сиром. За бажання піцу можна випікати тоншою — для хрумкої основи, або товстішою — для більш м’якого варіанту.
Як приготувати пісну піцу
Інгредієнти:
Для тіста:
- мука – приблизно 400 г;
- вода – 180 г;
- дріжджі – 20 г;
- сіль – 1 дрібка;
- цукор – 0,5 ч. л.;
- олія – 2 ст. л.;
Для начинки:
- гриби – 200 г;
- солодкий перець – 1 шт.;
- помідори – 2 шт.;
- пісний майонез – 2–3 ст. л.;
- кетчуп – 2–3 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Замісити тісто, з’єднавши воду, дріжджі, сіль, цукор, олію та поступово додаючи борошно до м’якої, не липкої консистенції.
- Залишити тісто в теплому місці на 20–30 хвилин для підйому.
- Розкачати тісто та викласти у форму або на деко.
- Змастити основу майонезом і кетчупом рівномірним шаром.
- Викласти нарізані гриби, перець і помідори.
- Випікати піцу в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 20 хвилин.
Як і з чим подавати
Пісну піцу найкраще подавати гарячою, одразу після духовки. Перед подачею її можна посипати свіжою зеленню або збризнути оливковою олією. Вона добре поєднується з овочевими салатами, легкими супами або томатними соусами. Таку піцу зручно подавати як основну страву, перекус або частування до чаю в компанії.