Пісна піца без компромісів: м’яке тісто й соковита овочева начинка (відео)

Піца — одна з найпопулярніших страв у світі, яку традиційно готують на дріжджовому тісті з різноманітними начинками.

У домашній кухні давно з’явилися й спрощені варіанти — з лаваша, готових коржів або навіть на сковороді. Це так звані "ліниві" піци, коли хочеться швидко і без зайвих клопотів. Але сьогодні пропонується класичніший підхід — пісна піца на дріжджовому тісті, яка поєднує простоту приготування і справжній смак домашньої випічки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ho_nastya".

Пісна піца особливо актуальна під час посту, але підходить і для тих, хто просто хоче легшу страву без продуктів тваринного походження. Для тіста важливо використовувати свіжі дріжджі — від них залежить м’якість і пористість основи. Вода має бути теплою, але не гарячою, інакше дріжджі не спрацюють. Типова помилка — забивати тісто зайвою кількістю борошна: воно має залишатися м’яким і податливим. Начинку варто нарізати не надто грубо, щоб овочі встигли пропектися й не виділили зайву вологу.

Рецепт легко адаптується: дріжджове тісто можна замінити на бездріжджове, а овочеву начинку доповнити кукурудзою, оливками, зеленню або пісним сиром. За бажання піцу можна випікати тоншою — для хрумкої основи, або товстішою — для більш м’якого варіанту.

Як приготувати пісну піцу

Інгредієнти:

Для тіста:

мука – приблизно 400 г;

вода – 180 г;

дріжджі – 20 г;

сіль – 1 дрібка;

цукор – 0,5 ч. л.;

олія – 2 ст. л.;

Для начинки:

гриби – 200 г;

солодкий перець – 1 шт.;

помідори – 2 шт.;

пісний майонез – 2–3 ст. л.;

кетчуп – 2–3 ст. л.;

Спосіб приготування:

Замісити тісто, з’єднавши воду, дріжджі, сіль, цукор, олію та поступово додаючи борошно до м’якої, не липкої консистенції. Залишити тісто в теплому місці на 20–30 хвилин для підйому. Розкачати тісто та викласти у форму або на деко. Змастити основу майонезом і кетчупом рівномірним шаром. Викласти нарізані гриби, перець і помідори. Випікати піцу в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 20 хвилин.

Як і з чим подавати

Пісну піцу найкраще подавати гарячою, одразу після духовки. Перед подачею її можна посипати свіжою зеленню або збризнути оливковою олією. Вона добре поєднується з овочевими салатами, легкими супами або томатними соусами. Таку піцу зручно подавати як основну страву, перекус або частування до чаю в компанії.