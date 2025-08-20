Якщо набридли кабачки, намастіть їх на хліб: диво-намазка за копійки
-
-
Таку намазку можна приготувати доволі швидко
Ми розповідали, як смачно посмажити кабачки кружальцями. Якщо ж ця закуска вам уже набридла, зверніть увагу на наступний рецепт.
Ця овочева закуска з кабачків стане чудовою альтернативою магазинним паштетам та намазкам. Вона готується з простих та доступних інгредієнтів, а результат — неймовірно смачний та ароматний. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- 1 велика цибулина
- 2 зубчики часнику
- 2 середні моркви
- 2 кабачки
- сіль та перець
- 1 ч. л. меленого коріандру
- 150 г вершкового сиру (або 2 плавлені сирки)
- 1 пучок кропу
- 1 пучок петрушки
Спосіб приготування:
- Дрібно наріжте цибулю кубиком і обсмажте на сковороді до золотистого кольору. Додайте до цибулі подрібнений часник (можна використовувати часникодавку) та продовжуйте обсмажувати.
- Наріжте моркву кубиком і додайте до цибулі з часником. Смажте до готовності моркви (вона має стати м'якою).
- Наріжте кабачки дрібним кубиком і додайте до овочів на сковороді. Посоліть, поперчіть овочі, додайте мелений коріандр, накрийте кришкою.
- Тушкуйте овочі під кришкою протягом 15 хвилин, потім зніміть з вогню. Коли овочі охолонуть, перекладіть їх у блендер.
- Додайте вершковий сир (або плавлені сирки), дрібно нарізану зелень кропу та петрушки. Збийте всі інгредієнти до однорідної маси.
Перекладіть готову закуску з кабачків у ємність з кришкою та відправте в холодильник, щоб вона застигла. Після цього можна подавати на бутербродах з хлібом чи як намазку на крекери.