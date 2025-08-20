Якщо набридли кабачки, намастіть їх на хліб: диво-намазка за копійки

Таку намазку можна приготувати доволі швидко

Ми розповідали, як смачно посмажити кабачки кружальцями. Якщо ж ця закуска вам уже набридла, зверніть увагу на наступний рецепт.

Ця овочева закуска з кабачків стане чудовою альтернативою магазинним паштетам та намазкам. Вона готується з простих та доступних інгредієнтів, а результат — неймовірно смачний та ароматний. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

1 велика цибулина

2 зубчики часнику

2 середні моркви

2 кабачки

сіль та перець

1 ч. л. меленого коріандру

150 г вершкового сиру (або 2 плавлені сирки)

1 пучок кропу

1 пучок петрушки

Спосіб приготування:

Дрібно наріжте цибулю кубиком і обсмажте на сковороді до золотистого кольору. Додайте до цибулі подрібнений часник (можна використовувати часникодавку) та продовжуйте обсмажувати. Наріжте моркву кубиком і додайте до цибулі з часником. Смажте до готовності моркви (вона має стати м'якою). Наріжте кабачки дрібним кубиком і додайте до овочів на сковороді. Посоліть, поперчіть овочі, додайте мелений коріандр, накрийте кришкою. Тушкуйте овочі під кришкою протягом 15 хвилин, потім зніміть з вогню. Коли овочі охолонуть, перекладіть їх у блендер. Додайте вершковий сир (або плавлені сирки), дрібно нарізану зелень кропу та петрушки. Збийте всі інгредієнти до однорідної маси.

Перекладіть готову закуску з кабачків у ємність з кришкою та відправте в холодильник, щоб вона застигла. Після цього можна подавати на бутербродах з хлібом чи як намазку на крекери. Також ми ділились рецептом апетитних панських голубців.