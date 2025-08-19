Ця закуска стане вашою улюбленою: як особливо апетитно приготувати кабачки (відео)

Страва виходить апетитною та ароматною

Ми ділились рецептом апетитних кабачкових оладок. Тепер розповідаємо, як ще можна смачно і просто приготувати кабачки.

Рецептом апетитної закуски поділилась кулінарна блогерка cooking_by_yuliya. Готувати її дуже просто. Ця страва стане апетитним перекусом чи ситним гарніром до будь-якого м’яса або риби.

Інгредієнти:

2 кабачки

1 пучок зеленої цибулі

2 зубчики часнику

2 помідори

1 морква

1 цибулина

пучок кропу

200 мл вершків (будь-якої жирності)

50 мл води

сіль та перець

олія для смаження

Спосіб приготування:

Кабачки помити, нарізати кубиками або кружечками. Обсмажити на олії до золотистого кольору. Перекласти на тарілку. Цибулю та моркву очистити, нарізати дрібними кубиками. Обсмажити на тій же олії, де смажилися кабачки, до м'якості. Додати до цибулі та моркви подрібнені помідори (можна зняти шкірку), перемішати. Тушкувати 5-7 хвилин. Додати обсмажені кабачки, вершки, воду, сіль та перець. Перемішати, довести до кипіння та тушкувати на повільному вогні 10-15 хвилин. За 2 хвилини до готовності додати подрібнений часник і кріп. Перемішати та зняти з вогню.

Страва смачна як гарячою, так і холодною. Також ми ділились рецептом смачної святкової запіканки з кабачків.