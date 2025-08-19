Ця закуска стане вашою улюбленою: як особливо апетитно приготувати кабачки (відео)
Страва виходить апетитною та ароматною
Ми ділились рецептом апетитних кабачкових оладок. Тепер розповідаємо, як ще можна смачно і просто приготувати кабачки.
Рецептом апетитної закуски поділилась кулінарна блогерка cooking_by_yuliya. Готувати її дуже просто. Ця страва стане апетитним перекусом чи ситним гарніром до будь-якого м’яса або риби.
Інгредієнти:
- 2 кабачки
- 1 пучок зеленої цибулі
- 2 зубчики часнику
- 2 помідори
- 1 морква
- 1 цибулина
- пучок кропу
- 200 мл вершків (будь-якої жирності)
- 50 мл води
- сіль та перець
- олія для смаження
Спосіб приготування:
- Кабачки помити, нарізати кубиками або кружечками. Обсмажити на олії до золотистого кольору. Перекласти на тарілку.
- Цибулю та моркву очистити, нарізати дрібними кубиками. Обсмажити на тій же олії, де смажилися кабачки, до м'якості.
- Додати до цибулі та моркви подрібнені помідори (можна зняти шкірку), перемішати. Тушкувати 5-7 хвилин.
- Додати обсмажені кабачки, вершки, воду, сіль та перець. Перемішати, довести до кипіння та тушкувати на повільному вогні 10-15 хвилин.
- За 2 хвилини до готовності додати подрібнений часник і кріп. Перемішати та зняти з вогню.
Страва смачна як гарячою, так і холодною. Також ми ділились рецептом смачної святкової запіканки з кабачків.