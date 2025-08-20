Простий спосіб утилізувати кабачки та нагодувати сім'ю: приготуйте з них італійську "цукінелу"

Захочете готувати знову й знову

З кабачка можна приготувати багато смачних страв. Дехто їх тушкує та готує кабачкову ікру, інші запікають човниками, смажать кружечками чи маринують.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом італійської кулінарки, за допомогою якого ви зможете нагодувати всю сім'ю та позбутися кабачків. А опублікували його на TikTok-акаунті "lifeechiara".

Як приготувати "Цукінелу"

Інгредієнти:

кабачки — 2 шт.;

червона цибуля — 1 шт.;

рисове борошно — 50 г;

кукурудзяне борошно — 50 г;

вода — 100 мл;

оливкова олія;

сіль, перець;

тертий сир;

Спосіб приготування:

Кабачки нарізати слайсами. Цибулю нарізати півкільцями. Змішати овочі, додати рисове та кукурудзяне борошно, посолити, поперчити, перемішати. Додати воду, продовжуючи ретельно перемішувати. Викласти кабачкове тісто на деко, розміром 25х30, застелене пергаментом, розрівняти. Присипати тертим сиром, змішаним з кукурудзяним борошном. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 25 хвилин.

Раніше ми писали, як приготувати кабачкові палички в клярі. Це чудова закуска для зустрічі з друзями.