Суп, который меняет представление о спарже: нежный сливочный рецепт с ресторанным вкусом (видео)

Мария Швец
Сливочный суп из спаржи. Фото instagram.com

Спаржа – это многолетнее растение, молодые побеги которого считаются деликатесом благодаря нежному вкусу и хрустящей текстуре.

Ее готовят разными способами: варят, бланшируют, тушат, запекают и особенно часто жарят на гриле, что подчеркивает природную сладость и придает легкий дымный аромат. Важно выбирать молодую спаржу с упругими стеблями и плотно закрытыми верхушками, ведь именно она дает лучшую текстуру и не требует длительного приготовления. Сегодня мы предлагаем нежный крем-суп со спаржей со сливочной текстурой и деликатным вкусом, где каждый ингредиент работает на создание легкого, но выразительного весеннего блюда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mashka_salei".

Как приготовить сливочный суп со спаржей

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 40 г;
  • лук – 1 шт;
  • желтки – 4 шт;
  • спаржа – 1 кг;
  • мука – 2–3 ст. л.;
  • сливки – 200 г;
  • вино белое сухое – 80–100 г;
  • вода – 3–3,5 л;
  • соль – по вкусу;
  • перец – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Концы спаржи отломать, промыть и поставить варить в воде примерно на 20 минут.
  2. Убрать концы спаржи из отвара, оставляя основание для бульона.
  3. На сливочном масле обжарить мелко нарезанный лук до мягкости, добавить муку и тщательно перемешать до однородности.
  4. Влить белое вино и через минуту постепенно добавлять отвар из спаржи, постоянно помешивая во избежание комочков, довести до легкого кипения.
  5. Смешать желтки со сливками и тонкой струйкой ввести в суп, постоянно помешивая, не допуская кипения.
  6. Нарезать мягкую часть спаржи, при необходимости очистить более старые стебли.
  7. На сковороде с небольшим количеством воды прогреть спаржу 1-2 минуты, дать испариться жидкости, добавить сливочное масло и слегка обжарить 2-3 минуты, после чего добавить в суп.
  8. Добавить соль и перец по вкусу и перемешать до однородной смеси.

Как и с чем подавать

Подавать суп со спаржей следует горячим, только что приготовленным, чтобы сохранить его бархатную текстуру и нежный аромат. Для подачи хорошо подходят хрустящие сухарики, гренки со сливочным маслом или поджаренный багет. Верх можно украсить обжаренными кусочками спаржи, каплей сливок или щепоткой свежемолотого перца. Блюдо отлично сочетается с легкими овощными салатами, рыбой на пару или белым сухим вином.

Крем-суп со спаржей лучше всего подходит сразу после приготовления, когда его текстура остается нежной и шелковистой. Правильная термическая обработка спаржи позволяет сохранить ее естественный вкус и легкую сладость. Блюдо легко адаптируется под разные вкусы благодаря вариациям сливочного основания и способам подачи.

