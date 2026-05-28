Суп, который меняет представление о спарже: нежный сливочный рецепт с ресторанным вкусом (видео)
Спаржа – это многолетнее растение, молодые побеги которого считаются деликатесом благодаря нежному вкусу и хрустящей текстуре.
Ее готовят разными способами: варят, бланшируют, тушат, запекают и особенно часто жарят на гриле, что подчеркивает природную сладость и придает легкий дымный аромат. Важно выбирать молодую спаржу с упругими стеблями и плотно закрытыми верхушками, ведь именно она дает лучшую текстуру и не требует длительного приготовления. Сегодня мы предлагаем нежный крем-суп со спаржей со сливочной текстурой и деликатным вкусом, где каждый ингредиент работает на создание легкого, но выразительного весеннего блюда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mashka_salei".
Как приготовить сливочный суп со спаржей
Ингредиенты:
- сливочное масло – 40 г;
- лук – 1 шт;
- желтки – 4 шт;
- спаржа – 1 кг;
- мука – 2–3 ст. л.;
- сливки – 200 г;
- вино белое сухое – 80–100 г;
- вода – 3–3,5 л;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Концы спаржи отломать, промыть и поставить варить в воде примерно на 20 минут.
- Убрать концы спаржи из отвара, оставляя основание для бульона.
- На сливочном масле обжарить мелко нарезанный лук до мягкости, добавить муку и тщательно перемешать до однородности.
- Влить белое вино и через минуту постепенно добавлять отвар из спаржи, постоянно помешивая во избежание комочков, довести до легкого кипения.
- Смешать желтки со сливками и тонкой струйкой ввести в суп, постоянно помешивая, не допуская кипения.
- Нарезать мягкую часть спаржи, при необходимости очистить более старые стебли.
- На сковороде с небольшим количеством воды прогреть спаржу 1-2 минуты, дать испариться жидкости, добавить сливочное масло и слегка обжарить 2-3 минуты, после чего добавить в суп.
- Добавить соль и перец по вкусу и перемешать до однородной смеси.
Как и с чем подавать
Подавать суп со спаржей следует горячим, только что приготовленным, чтобы сохранить его бархатную текстуру и нежный аромат. Для подачи хорошо подходят хрустящие сухарики, гренки со сливочным маслом или поджаренный багет. Верх можно украсить обжаренными кусочками спаржи, каплей сливок или щепоткой свежемолотого перца. Блюдо отлично сочетается с легкими овощными салатами, рыбой на пару или белым сухим вином.
Крем-суп со спаржей лучше всего подходит сразу после приготовления, когда его текстура остается нежной и шелковистой. Правильная термическая обработка спаржи позволяет сохранить ее естественный вкус и легкую сладость. Блюдо легко адаптируется под разные вкусы благодаря вариациям сливочного основания и способам подачи.