Суп, который меняет представление о спарже: нежный сливочный рецепт с ресторанным вкусом (видео)

Спаржа – это многолетнее растение, молодые побеги которого считаются деликатесом благодаря нежному вкусу и хрустящей текстуре.

Ее готовят разными способами: варят, бланшируют, тушат, запекают и особенно часто жарят на гриле, что подчеркивает природную сладость и придает легкий дымный аромат. Важно выбирать молодую спаржу с упругими стеблями и плотно закрытыми верхушками, ведь именно она дает лучшую текстуру и не требует длительного приготовления. Сегодня мы предлагаем нежный крем-суп со спаржей со сливочной текстурой и деликатным вкусом, где каждый ингредиент работает на создание легкого, но выразительного весеннего блюда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mashka_salei".

Как приготовить сливочный суп со спаржей

Ингредиенты:

сливочное масло – 40 г;

лук – 1 шт;

желтки – 4 шт;

спаржа – 1 кг;

мука – 2–3 ст. л.;

сливки – 200 г;

вино белое сухое – 80–100 г;

вода – 3–3,5 л;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Концы спаржи отломать, промыть и поставить варить в воде примерно на 20 минут. Убрать концы спаржи из отвара, оставляя основание для бульона. На сливочном масле обжарить мелко нарезанный лук до мягкости, добавить муку и тщательно перемешать до однородности. Влить белое вино и через минуту постепенно добавлять отвар из спаржи, постоянно помешивая во избежание комочков, довести до легкого кипения. Смешать желтки со сливками и тонкой струйкой ввести в суп, постоянно помешивая, не допуская кипения. Нарезать мягкую часть спаржи, при необходимости очистить более старые стебли. На сковороде с небольшим количеством воды прогреть спаржу 1-2 минуты, дать испариться жидкости, добавить сливочное масло и слегка обжарить 2-3 минуты, после чего добавить в суп. Добавить соль и перец по вкусу и перемешать до однородной смеси.

Как и с чем подавать

Подавать суп со спаржей следует горячим, только что приготовленным, чтобы сохранить его бархатную текстуру и нежный аромат. Для подачи хорошо подходят хрустящие сухарики, гренки со сливочным маслом или поджаренный багет. Верх можно украсить обжаренными кусочками спаржи, каплей сливок или щепоткой свежемолотого перца. Блюдо отлично сочетается с легкими овощными салатами, рыбой на пару или белым сухим вином.

Крем-суп со спаржей лучше всего подходит сразу после приготовления, когда его текстура остается нежной и шелковистой. Правильная термическая обработка спаржи позволяет сохранить ее естественный вкус и легкую сладость. Блюдо легко адаптируется под разные вкусы благодаря вариациям сливочного основания и способам подачи.