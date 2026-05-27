"Когда на роллы нет денег": бюджетная замена ресторанному блюду (видео)

Роскошное блюдо с тунцом и авокадо, которое легко готовить

Роллы дома трудно приготовить идеальными: рис рассыпается, нори рвется, а роллы часто теряют форму. Но есть более простой способ приготовления, который помогает получить любимое блюдо без скручивания.

Кулинарная блогерша под ником @_.yanusha предлагает не скручивать роллы, а выкладывать ингредиенты слоями в форму для запекания. Так суши получаются аккуратными и легко нарезаются порционными кусками. Она отмечает, что это отличная альтернатива, "когда на роллы нет денег, зато есть форма для запекания".

Как приготовить ленивые роллы

Для того чтобы блюдо получилось вкусным, важноправильно заправить рис. Сначала смешайте вместе рисовый уксус, сахар и соль, а затем вылейте смесь в теплый (не горячий) рис. Перемешивайте аккуратно, чтобы не превратить его в кашу.

Начинку для домашних роллов можно менять по своему вкусу.

Ингредиенты

150 г сухого риса для суши

30 мл рисового уксуса

15 г сахара

4 г соли

1 банка тунца в собственном соке или масле

2-3 ст. л. майонеза

1-2 ч. л. шрирачи (по вкусу)

1 авокадо

1 небольшой огурец

2-3 листа нори

кунжут и спайси-соус для подачи

Рецепт ленивых роллов. Фото Threads/@_.yanusha, коллаж "Телеграфа"

Приготовление

Сварите рис по инструкции на упаковке. Смешайте рисовый уксус, сахар и соль, растворите и влейте в рис. Аккуратно перемешайте и дайте остыть до комнатной температуры. С тунца слейте жидкость, смешайте его с майонезом и шрирачей. Авокадо очистите и нарезать тонкими пластинами. Огурец нарезать тонкими пластинами или соломкой. Форму для запекания (или глубокий контейнер) застелите пищевой пленкой с запасом по краям. Выкладывайте слоями: авокадо, рис (плотно), тунец с майонезом и шрирачей, лист нори, огурец, еще один слой риса, сверху — лист нори. Прикройте концами пленки и слегка прижмите руками, чтобы слои плотно прилегали. Поставьте в холодильник на 15–20 минут. Переверните форму на разделочную доску, снимите пленку. Нарежьте на порционные куски.

Как и с чем подавать

Готовое блюдо полейте спайси-соусом и посыпьте кунжутом. Подавайте с соевым соусом и маринованным имбирем.