Сочный кабачковый пирог с сыром: рецепт, который выходит с первого раза

Этот пирог подходит и на ужин, и чтобы взять с собой на следующий день на перекус

Когда кабачков уже полно и хочется чего-то большего, чем просто пожарить их на сковороде, этот пирог — очень кстати. Благодаря кабачку выпечка получается сочной, сыр дает приятную солоноватость, а зелень и специи делают вкус живым.

Идею приготовления сытного кабачкового пирога опубликовала фудблогерка fedorenko_pp у себя в Instagram.

Как приготовить пирог с кабачками

Чтобы пирог не получился водянистым, кабачок после натирания обязательно солят и хорошо отжимают. Чем тщательнее убрать лишнюю жидкость, тем лучше пропечется тесто и тем плотнее будет структура готового блюда. Сыр лучше брать твердый с выраженным вкусом. Он придаст пирогу приятный аромат и слегка тягучую текстуру. Если хотите, чтобы корочка получилась румяной, последние 5 минут можно подержать пирог в режиме конвекции или гриля.

Ингредиенты:

кабачок — 1 кг

кефир или сметана — 200 г

яйца — 3 шт.

отварные яйца – 5 шт.

цельнозерновая мука — 150 г

разрыхлитель — 2 г

твердый сыр — 150 г

зелень — по вкусу

соль — по вкусу

красный перец — по вкусу

сушеный чеснок — по вкусу

Способ приготовления:

Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на несколько минут, чтобы выделилась лишняя жидкость. После этого хорошо отожмите массу руками или через марлю. Добавьте к кабачкам натертый сыр и мелко нарезанную зелень. Влейте кефир или сметану, добавьте сырые яйца и перемешайте до однородности. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем, затем постепенно добавьте к овощной смеси. Посолите, добавьте красный перец и сушеный чеснок по вкусу. Отварные яйца нарежьте небольшими кусочками и осторожно вмешайте в основную массу. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите тесто и равномерно распределите по всей поверхности. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке 40–45 минут, пока сверху не появится румяная корочка. Готовый пирог оставьте в форме на несколько минут, затем нарежьте порционными кусочками.

Как и с чем подавать

Кабачковый пирог дополните ложкой сметаны или натуральным йогуртом. Его также можно подать со свежим салатом из помидоров и огурцов. Если кусочки пирога остались после ужина, на следующий день их можно немного подогреть на сухой сковороде или есть не разогревая.