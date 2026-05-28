Сочный кабачковый пирог с сыром: рецепт, который выходит с первого раза
Этот пирог подходит и на ужин, и чтобы взять с собой на следующий день на перекус
Когда кабачков уже полно и хочется чего-то большего, чем просто пожарить их на сковороде, этот пирог — очень кстати. Благодаря кабачку выпечка получается сочной, сыр дает приятную солоноватость, а зелень и специи делают вкус живым.
Идею приготовления сытного кабачкового пирога опубликовала фудблогерка fedorenko_pp у себя в Instagram.
Как приготовить пирог с кабачками
Чтобы пирог не получился водянистым, кабачок после натирания обязательно солят и хорошо отжимают. Чем тщательнее убрать лишнюю жидкость, тем лучше пропечется тесто и тем плотнее будет структура готового блюда. Сыр лучше брать твердый с выраженным вкусом. Он придаст пирогу приятный аромат и слегка тягучую текстуру. Если хотите, чтобы корочка получилась румяной, последние 5 минут можно подержать пирог в режиме конвекции или гриля.
Ингредиенты:
- кабачок — 1 кг
- кефир или сметана — 200 г
- яйца — 3 шт.
- отварные яйца – 5 шт.
- цельнозерновая мука — 150 г
- разрыхлитель — 2 г
- твердый сыр — 150 г
- зелень — по вкусу
- соль — по вкусу
- красный перец — по вкусу
- сушеный чеснок — по вкусу
Способ приготовления:
- Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на несколько минут, чтобы выделилась лишняя жидкость. После этого хорошо отожмите массу руками или через марлю.
- Добавьте к кабачкам натертый сыр и мелко нарезанную зелень.
- Влейте кефир или сметану, добавьте сырые яйца и перемешайте до однородности.
- Отдельно смешайте муку с разрыхлителем, затем постепенно добавьте к овощной смеси. Посолите, добавьте красный перец и сушеный чеснок по вкусу.
- Отварные яйца нарежьте небольшими кусочками и осторожно вмешайте в основную массу.
- Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите тесто и равномерно распределите по всей поверхности.
- Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке 40–45 минут, пока сверху не появится румяная корочка.
- Готовый пирог оставьте в форме на несколько минут, затем нарежьте порционными кусочками.
Как и с чем подавать
Кабачковый пирог дополните ложкой сметаны или натуральным йогуртом. Его также можно подать со свежим салатом из помидоров и огурцов. Если кусочки пирога остались после ужина, на следующий день их можно немного подогреть на сухой сковороде или есть не разогревая.