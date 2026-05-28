Добавьте всего один ингредиент — и обычные блины станут значительно полезнее

Блинчики с творогом не рвутся и более питательны, чем обычные

Те, кто хочет увеличить количество белка в рационе, часто добавляют в блюда протеин. Но во многих случаях можно обойтись и без него. Например, обычные блины легко сделать более белковыми — достаточно добавить в тесто творог. В результате они остаются такими же нежными и вкусными, но становятся более питательными и сытными.

Рецептом таких блинов поделилась нутрициолог tanya_ahapova в Instagram.

Как приготовить блины на твороге

Ингредиенты:

творог зернистый — 100 г

яйцо – 1 шт.

сахар или сахарозаменитель – 1 ч. л.

соль — по вкусу

растительное масло – 1 ч. л.

холодное молоко — 120 мл

кипяток — 120 мл

мука — около 200 г

Способ приготовления:

Положите творог и яйцо в чашу блендера, взбейте до однородной консистенции. Добавьте холодное молоко, кипяток, сахар, соль и растительное масло. Еще раз перемешайте. Постепенно всыпайте муку, постоянно помешивая, пока тесто не станет похожим на классическую блинную – жидким, но не водянистым. Оставьте тесто на 5–7 минут, чтобы мука набухла. Жарьте блины на хорошо разогретой сухой сковороде или с минимальным количеством масла на среднем огне с обеих сторон до легкого румянца.

Как и с чем подавать

Такие блинчики хорошо сочетаются с греческим йогуртом и свежими ягодами. Также их можно подать с медом или ягодным соусом. Если хочется несладкого варианта, блины можно дополнить авокадо и яйцом пашот или мясной начинкой.