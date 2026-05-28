Добавьте всего один ингредиент — и обычные блины станут значительно полезнее
Блинчики с творогом не рвутся и более питательны, чем обычные
Те, кто хочет увеличить количество белка в рационе, часто добавляют в блюда протеин. Но во многих случаях можно обойтись и без него. Например, обычные блины легко сделать более белковыми — достаточно добавить в тесто творог. В результате они остаются такими же нежными и вкусными, но становятся более питательными и сытными.
Рецептом таких блинов поделилась нутрициолог tanya_ahapova в Instagram.
Как приготовить блины на твороге
Ингредиенты:
- творог зернистый — 100 г
- яйцо – 1 шт.
- сахар или сахарозаменитель – 1 ч. л.
- соль — по вкусу
- растительное масло – 1 ч. л.
- холодное молоко — 120 мл
- кипяток — 120 мл
- мука — около 200 г
Способ приготовления:
- Положите творог и яйцо в чашу блендера, взбейте до однородной консистенции.
- Добавьте холодное молоко, кипяток, сахар, соль и растительное масло. Еще раз перемешайте.
- Постепенно всыпайте муку, постоянно помешивая, пока тесто не станет похожим на классическую блинную – жидким, но не водянистым.
- Оставьте тесто на 5–7 минут, чтобы мука набухла.
- Жарьте блины на хорошо разогретой сухой сковороде или с минимальным количеством масла на среднем огне с обеих сторон до легкого румянца.
Как и с чем подавать
Такие блинчики хорошо сочетаются с греческим йогуртом и свежими ягодами. Также их можно подать с медом или ягодным соусом. Если хочется несладкого варианта, блины можно дополнить авокадо и яйцом пашот или мясной начинкой.