Гости подумают, что это дорогой десерт: рецепт роскошного кокосового пирога к чаю
Этот пирог превратит обычное чаепитие в праздник
Сметанник с кокосовой стружкой трудно назвать простой домашней выпечкой. Это пирог с хрустящей основой и нежкой заливкой, которая после охлаждения превращается в плотный, кремовый слой с деликатной текстурой, будто у классического ресторанного десерта. На вкус пирог не слишком сладкий, с приятной сливочностью и легкими кокосовыми нотками.
Рецептом поделилась блогерша tetyana.pr в TikTok.
Ингредиенты:
Для основы:
- мука — 300 г
- сливочное масло (холодное) — 180 г
- яйцо – 1 шт.
- сметана — 1 ст. л.
- сахар — 50 г
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- соль — щепотка
Для заливки:
- сметана — 500 г
- яйца — 3 шт.
- кокосовая стружка — 60 г
- сахар – 3 ст. л.
- кукурузный крахмал — 2 ст. л.
- ванильный сахар — 1 пакетик
Способ приготовления:
- Смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками или натертое на терке, и разотрите руками до состояния крошки.
- Добавьте яйцо и сметану, быстро замесите тесто. Заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
- Для заливки смешайте сметану, яйца, кокосовую стружку, сахар, крахмал и ванильный сахар. Перемешайте до однородности.
- Охлажденное тесто выложите в форму диаметром 26 см, сформируйте ровное дно и бортики высотой 3-4 см.
- Вылейте начинку на основу и разровняйте.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 45 минут, пока заливка не схватится и не появится легкий румянец на бортиках.
- Полностью охладите перед нарезкой – в теплом виде начинка может быть редкой.
Как и с чем подавать
Кокосовый сметанник лучше всего подавать охлажденным. Если хочется украсить, то сверху можно посыпать пирог дополнительно кокосовой стружкой или полить небольшим количеством растопленного белого шоколада.