Гости подумают, что это дорогой десерт: рецепт роскошного кокосового пирога к чаю

Этот пирог превратит обычное чаепитие в праздник

Сметанник с кокосовой стружкой трудно назвать простой домашней выпечкой. Это пирог с хрустящей основой и нежкой заливкой, которая после охлаждения превращается в плотный, кремовый слой с деликатной текстурой, будто у классического ресторанного десерта. На вкус пирог не слишком сладкий, с приятной сливочностью и легкими кокосовыми нотками.

Рецептом поделилась блогерша tetyana.pr в TikTok.

Ингредиенты:

Для основы:

мука — 300 г

сливочное масло (холодное) — 180 г

яйцо – 1 шт.

сметана — 1 ст. л.

сахар — 50 г

разрыхлитель — 1 ч. л.

соль — щепотка

Для заливки:

сметана — 500 г

яйца — 3 шт.

кокосовая стружка — 60 г

сахар – 3 ст. л.

кукурузный крахмал — 2 ст. л.

ванильный сахар — 1 пакетик

Способ приготовления:

Смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками или натертое на терке, и разотрите руками до состояния крошки. Добавьте яйцо и сметану, быстро замесите тесто. Заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Для заливки смешайте сметану, яйца, кокосовую стружку, сахар, крахмал и ванильный сахар. Перемешайте до однородности. Охлажденное тесто выложите в форму диаметром 26 см, сформируйте ровное дно и бортики высотой 3-4 см. Вылейте начинку на основу и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 45 минут, пока заливка не схватится и не появится легкий румянец на бортиках. Полностью охладите перед нарезкой – в теплом виде начинка может быть редкой.

Как и с чем подавать

Кокосовый сметанник лучше всего подавать охлажденным. Если хочется украсить, то сверху можно посыпать пирог дополнительно кокосовой стружкой или полить небольшим количеством растопленного белого шоколада.