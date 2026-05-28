Укр

Гости подумают, что это дорогой десерт: рецепт роскошного кокосового пирога к чаю

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кокосовый пирог
Кокосовый пирог. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Этот пирог превратит обычное чаепитие в праздник

Сметанник с кокосовой стружкой трудно назвать простой домашней выпечкой. Это пирог с хрустящей основой и нежкой заливкой, которая после охлаждения превращается в плотный, кремовый слой с деликатной текстурой, будто у классического ресторанного десерта. На вкус пирог не слишком сладкий, с приятной сливочностью и легкими кокосовыми нотками.

Рецептом поделилась блогерша tetyana.pr в TikTok.

Ингредиенты:

Для основы:

  • мука — 300 г
  • сливочное масло (холодное) — 180 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сметана — 1 ст. л.
  • сахар — 50 г
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • соль — щепотка

Для заливки:

  • сметана — 500 г
  • яйца — 3 шт.
  • кокосовая стружка — 60 г
  • сахар – 3 ст. л.
  • кукурузный крахмал — 2 ст. л.
  • ванильный сахар — 1 пакетик

Способ приготовления:

  1. Смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками или натертое на терке, и разотрите руками до состояния крошки.
  2. Добавьте яйцо и сметану, быстро замесите тесто. Заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
  3. Для заливки смешайте сметану, яйца, кокосовую стружку, сахар, крахмал и ванильный сахар. Перемешайте до однородности.
  4. Охлажденное тесто выложите в форму диаметром 26 см, сформируйте ровное дно и бортики высотой 3-4 см.
  5. Вылейте начинку на основу и разровняйте.
  6. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 45 минут, пока заливка не схватится и не появится легкий румянец на бортиках.
  7. Полностью охладите перед нарезкой – в теплом виде начинка может быть редкой.

Как и с чем подавать

Кокосовый сметанник лучше всего подавать охлажденным. Если хочется украсить, то сверху можно посыпать пирог дополнительно кокосовой стружкой или полить небольшим количеством растопленного белого шоколада.

Теги:
#Рецепты #Пирог #Кокос