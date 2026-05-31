Готовим меренговый рулет с клубникой: рецепт, который удается с первого раза (видео)
Вкусный десерт, который легко готовится
Сейчас сезон клубники и из этой ароматной ягоды можно приготовить множество десертов, в частности вкусные пироги, рулеты и другую домашнюю выпечку. Спелая клубника придает блюдам яркий вкус, сочность и легкий летний аромат. А сегодня мы предлагаем приготовить меренговый рулет с клубникой – нежный десерт с хрустящим основанием, воздушным кремом и свежими ягодами. В этом рецепте важно правильно взбивать белки до стойких пиков и использовать качественный крем-творог и свежие сливки, ведь именно от них зависит текстура и стабильность крема. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anastasia_zhakulina".
Как приготовить меренговый рулет с клубникой
Ингредиенты:
Для меренги:
- белки яиц – 190 г;
- сахарная пудра – 300 г;
- лимонный сок – 0,5 ч. л.;
- соль – щепотка;
- кукурузный крахмал – 30 г;
- цедра апельсина – из 1 плода.
Для крема:
- крем-сыр – 250 г;
- сливки 33% – 100 г;
- сахарная пудра – 50 г.
Для начинки и декора:
- клубника – 250 г.
Способ приготовления:
- Подготовить чистую и сухую посуду для взбивания. Добавить в белки соль и лимонный сок, взбить миксером до образования легкой пены.
- Равномерно всыпать сахарную пудру в несколько приемов, продолжая взбивать массу приблизительно 10 минут до стойких пиков.
- Добавить кукурузный крахмал и мелко натертую апельсиновую цедру, осторожно перемешать лопаткой по движениям снизу вверх.
- Выложить меренговую массу на противень, застеленный пергаментом, равномерно распределить слоем толщиной около 2 см. Выпекать в разогретой до 150°C духовке примерно 30 минут.
- Достать готовый корж из духовки, оставить на 10 минут для охлаждения. Перевернуть на чистый лист пергамента и аккуратно снять нижнюю бумагу.
- Взбить крем-сыр, сливки и сахарную пудру до однородной пышной массы.
- Распределить крем по поверхности меренги, оставив небольшую часть для отделки.
- Нарезать клубнику кусочками, равномерно выложить поверх крема.
- Осторожно свернуть корж в рулет, украсить остатками крема и свежей клубникой.
- Охладить десерт в холодильнике не менее 1 часа перед подачей.
Советы
- Для более насыщенного вкуса часть клубники можно заменить малиной или голубикой.
- Если крем-сыр имеет слишком мягкую консистенцию, его следует предварительно хорошо охладить.
- Не пересушивать меренгу в духовке, иначе рулет может трескаться во время сворачивания.
Как и с чем подавать
Меренговый рулет лучше всего подавать хорошо охлажденным, нарезав порционными кусочками. Для украшения можно использовать свежую клубнику, листики мяты или немного тертого белого шоколада. Десерт отлично сочетается с кофе, чаем, домашним лимонадом или бокалом игристого вина. По желанию рядом можно подать ягодный соус или клубничные шары для еще более яркого вкуса.
Нежная меренга, воздушный крем и сочная клубника создают десерт, который выглядит празднично и вместе с тем готовится без чрезмерных сложностей. Такой рулет станет отличным вариантом как для семейного чаепития, так и для особых случаев в разгар ягодного сезона.