Готовим меренговый рулет с клубникой: рецепт, который удается с первого раза (видео)

Мария Швец
Меренговый рулет с клубникой
Меренговый рулет с клубникой. Фото instagram.com

Вкусный десерт, который легко готовится

Сейчас сезон клубники и из этой ароматной ягоды можно приготовить множество десертов, в частности вкусные пироги, рулеты и другую домашнюю выпечку. Спелая клубника придает блюдам яркий вкус, сочность и легкий летний аромат. А сегодня мы предлагаем приготовить меренговый рулет с клубникой – нежный десерт с хрустящим основанием, воздушным кремом и свежими ягодами. В этом рецепте важно правильно взбивать белки до стойких пиков и использовать качественный крем-творог и свежие сливки, ведь именно от них зависит текстура и стабильность крема. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anastasia_zhakulina".

Как приготовить меренговый рулет с клубникой

Ингредиенты:

Для меренги:

  • белки яиц – 190 г;
  • сахарная пудра – 300 г;
  • лимонный сок – 0,5 ч. л.;
  • соль – щепотка;
  • кукурузный крахмал – 30 г;
  • цедра апельсина – из 1 плода.

Для крема:

  • крем-сыр – 250 г;
  • сливки 33% – 100 г;
  • сахарная пудра – 50 г.

Для начинки и декора:

  • клубника – 250 г.

Способ приготовления:

  1. Подготовить чистую и сухую посуду для взбивания. Добавить в белки соль и лимонный сок, взбить миксером до образования легкой пены.
  2. Равномерно всыпать сахарную пудру в несколько приемов, продолжая взбивать массу приблизительно 10 минут до стойких пиков.
  3. Добавить кукурузный крахмал и мелко натертую апельсиновую цедру, осторожно перемешать лопаткой по движениям снизу вверх.
  4. Выложить меренговую массу на противень, застеленный пергаментом, равномерно распределить слоем толщиной около 2 см. Выпекать в разогретой до 150°C духовке примерно 30 минут.
  5. Достать готовый корж из духовки, оставить на 10 минут для охлаждения. Перевернуть на чистый лист пергамента и аккуратно снять нижнюю бумагу.
  6. Взбить крем-сыр, сливки и сахарную пудру до однородной пышной массы.
  7. Распределить крем по поверхности меренги, оставив небольшую часть для отделки.
  8. Нарезать клубнику кусочками, равномерно выложить поверх крема.
  9. Осторожно свернуть корж в рулет, украсить остатками крема и свежей клубникой.
  10. Охладить десерт в холодильнике не менее 1 часа перед подачей.

Советы

  • Для более насыщенного вкуса часть клубники можно заменить малиной или голубикой.
  • Если крем-сыр имеет слишком мягкую консистенцию, его следует предварительно хорошо охладить.
  • Не пересушивать меренгу в духовке, иначе рулет может трескаться во время сворачивания.

Как и с чем подавать

Меренговый рулет лучше всего подавать хорошо охлажденным, нарезав порционными кусочками. Для украшения можно использовать свежую клубнику, листики мяты или немного тертого белого шоколада. Десерт отлично сочетается с кофе, чаем, домашним лимонадом или бокалом игристого вина. По желанию рядом можно подать ягодный соус или клубничные шары для еще более яркого вкуса.

Нежная меренга, воздушный крем и сочная клубника создают десерт, который выглядит празднично и вместе с тем готовится без чрезмерных сложностей. Такой рулет станет отличным вариантом как для семейного чаепития, так и для особых случаев в разгар ягодного сезона.

