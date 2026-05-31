Простое блюдо, от которого невозможно оторваться: хрустящий бейби-картофель на сковороде (видео)

Вкусный ароматный гарнир

Сейчас сезон молодого картофеля, и кроме того, что его чаще всего просто отваривают с зеленью, из него можно приготовить гораздо более ароматный вариант — обжаренный бейби-картофель с чесноком и паприкой. Именно молодой картофель лучше всего подходит для этого рецепта, ведь имеет нежную кожуру и плотную текстуру, которая хорошо держит форму после варки и обжарки. Сегодня мы предлагаем простой способ приготовления, позволяющий получить хрустящую корочку и насыщенный вкус благодаря сочетанию сливочного масла, специй и чеснока. Для лучшего результата следует выбирать мелкий равномерный картофель без повреждений, а чеснок добавлять в конце обжаривания, чтобы он не подгорел и не дал горечи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tsukatnata".

Как приготовить бейби-картофель с чесноком и паприкой

Ингредиенты:

бейби картофель – 1 кг;

масло сливочное – 50 г;

чеснок – 2–3 зубчика;

паприка – 1 ч. л.;

соль – по вкусу;

зелень (петрушка или укроп) – по вкусу;

Способ приготовления:

Отварить молодой картофель в подсоленной воде до полуготовности или полной готовности в зависимости от размера клубней. Переложить картофель на сковороду с разогретым сливочным маслом. Добавить паприку и обжарить несколько минут до образования золотистой корочки, периодически перемешивая. Добавить измельченный чеснок и готовить еще 1–2 минуты, следя, чтобы он не подгорел. Посолить по вкусу, добавить измельченную зелень и снять с огня.

Как и с чем подавать

Бейби-картофель лучше всего подходит сразу после приготовления, пока остается горячей и хрустящей снаружи. Ее можно подавать как самостоятельный гарнир или дополнение к мясу, рыбе или овощным блюдам. Хорошо сочетается со сметанными, йогуртовыми или чесночными соусами, а также с легкими салатами из свежих овощей. Для более насыщенной подачи можно добавить тертый сыр или несколько капель лимонного сока, подчеркивающих вкус паприки и масла.

Блюдо получается ароматным, румяным и очень домашним, сочетая простые ингредиенты с выразительным вкусом. Это универсальный вариант гарнира, который легко адаптироваться под различные блюда и вкусы.