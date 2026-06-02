Ленивая паста за 20 минут: все смешали и получили ресторанный вкус (видео)
Вкусное, быстрое и сытное блюдо
Паста – это одно из самых универсальных блюд итальянской кухни, которое может быть с разными соусами, овощами, сыром или морепродуктами, в частности с мидиями. Она бывает сливочная, томатная, овощная, мясная или комбинированная, и именно благодаря разнообразию вариаций стала популярной во всем мире. А сегодня мы предлагаем быстрый вариант ленивой пасты, которая готовится в одной сковороде и сочетает грибы, шпинат и томаты в нежном сливочном соусе. Для лучшего результата следует выбирать пасту из твердых сортов пшеницы, свежие шампиньоны без темных пятен, спелые, но плотные помидоры и сливки не ниже 30%, ведь именно от качества ингредиентов зависит текстура и насыщенность вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tanysha_sidoruk".
Во время приготовления важно не перегружать блюдо излишней жидкостью и соблюдать баланс между сливочной нежностью и томатной кислинкой. При необходимости шампиньоны можно заменить на вешенки или лесные грибы, шпинат — на рукколу или молодой мангольд, а сливки — на более легкие или растительные альтернативы.
Как приготовить сливочную пасту с грибами
Ингредиенты:
- макароны (спагетти) — 250 г;
- шампиньоны — 250 г;
- помидоры — 2 шт;
- шпинат — 1 горсть;
- чеснок – 1 зубчик;
- сливки 33% — 200-250 мл;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- томатное пюре – 1 ст. л.;
- крем-сыр – 1 ст. л.;
- кипяток – 3 стакана;
- соль – по вкусу;
- перец — по вкусу;
- приправа (базилик, сушеные томаты) – по вкусу;
Способ приготовления:
- Подготовить все ингредиенты, помыть овощи и нарезать шампиньоны и помидоры.
- Выложить сырые макароны вместе с грибами, помидорами, шпинатом и измельченным чесноком в глубокую сковородку.
- Добавить томатное пюре, сливки, оливковое масло, соль, перец и специи.
- Залить крутым кипятком, накрыть крышкой и готовить на среднем огне около 20 минут до готовности пасты.
- Добавить крем-сыр, перемешать до однородной консистенции и снять с огня.
Как и с чем подавать
Пасту лучше подавать сразу после приготовления, пока она остается кремовой и ароматной. Блюдо можно дополнить тертым пармезаном или другим сыром, свежей зеленью и каплей оливкового масла. Хорошо сочетается с легкими овощными салатами или запеченными овощами, а также хрустящим тостом или гренками. Для более насыщенного вкуса можно добавить несколько капель лимонного сока или щепотку хлопьев чили.
Ленивая сливочная паста с грибами и шпинатом – это быстрый вариант домашнего ужина, не требующий сложных техник, но дающий ресторанный результат. Благодаря приготовлению в одной сковороде сохраняется максимум вкуса и минимизируется количество грязной посуды.