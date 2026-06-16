И на пампушки, и на пирожки: самое простое тесто для пышной домашней выпечки (видео)

Готовится просто – получается вкусно

Выпечка может быть разной – от простых ежедневных булочек до ароматного печенья с шоколадными каплями, которое стало классикой домашних десертов во многих кухнях мира. Сегодня предлагается универсальное дрожжевое тесто, которое подходит как для сладкой, так и для соленой выпечки – достаточно лишь убрать ванильный сахар, чтобы получить основу для пирожков или булочек с разными начинками.

Важно использовать качественную муку с достаточным содержанием белка, свежие дрожжи и теплое, но не горячее молоко – именно эти детали определяют структуру и воздушность теста. Типичная ошибка – перегрузка теста мукой или недостаточное вымешивание, из-за чего она теряет эластичность и не дает нужной нежности готовой выпечке. Рецептом с нами поделились на instagram-странице "zoshyt.receptiv".

Как приготовить пышное тесто

Ингредиенты:

молоко — 250 мл;

прессованные дрожжи — 25 г;

сахар — 70 г;

ванильный сахар — 10 г;

соль — щепотка;

яйцо – 1 шт.;

сливочное масло (растопленное) — 70 г;

мука — 500 г;

клубника – 300 г;

сахар для начинки – 2 ст. л.;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

мука для штрейзеля – 60 г;

сахар для штрейзеля – 2 ст. л.;

ванильный сахар для штрейзеля – 5 г;

холодное сливочное масло – 70 г.

Способ приготовления:

Подогреть молоко до теплого состояния, добавить дрожжи, сахар, ванильный сахар, соль и яйцо, после чего тщательно перемешать венчиком. Постепенно всыпать просеянную муку и замесить мягкое эластичное тесто, в конце замеса ввести растопленное масло по частям. Оставить тесто подходить в теплом месте примерно на 1,5 часа до увеличения в объеме. Разделить тесто на 10 равных частей, сформировать шарики и раскатать каждый в плоский корж. Смешать нарезанную клубнику с сахаром и крахмалом, выложить начинку, плотно защелкнуть края и сформировать пирожки. Выложить заготовки на противень, оставить на 15–20 минут для расстойки. Смазать поверхность взбитым яйцом и посыпать штрейзелем, смешанным из муки, холодного масла и сахара. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 25 минут до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Готовые пирожки лучше подавать слегка охлажденными, когда тесто остается мягким и воздушным, а начинка сочной и ароматной. Они хорошо сочетаются с чаем, кофе или стаканом теплого молока, а также могут подаваться в качестве десерта с шариком ванильного мороженого или легким ягодным соусом. Для более праздничной подачи выпечку можно присыпать сахарной пудрой или добавить несколько свежих ягод и листьев мяты.

Универсальное дрожжевое тесто позволяет создавать разнообразную выпечку с одинаковым успехом, изменяя начинку или базовые ингредиенты. Соблюдение технологии замеса и правильный выбор продуктов гарантируют стабильный результат — мягкую, нежную и ароматную выпечку, долго остающуюся свежей.