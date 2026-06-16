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И на пампушки, и на пирожки: самое простое тесто для пышной домашней выпечки (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Идеальное тесто для пирожков
Идеальное тесто для пирожков. Фото instagram.com

Готовится просто – получается вкусно

Выпечка может быть разной – от простых ежедневных булочек до ароматного печенья с шоколадными каплями, которое стало классикой домашних десертов во многих кухнях мира. Сегодня предлагается универсальное дрожжевое тесто, которое подходит как для сладкой, так и для соленой выпечки – достаточно лишь убрать ванильный сахар, чтобы получить основу для пирожков или булочек с разными начинками.

Важно использовать качественную муку с достаточным содержанием белка, свежие дрожжи и теплое, но не горячее молоко – именно эти детали определяют структуру и воздушность теста. Типичная ошибка – перегрузка теста мукой или недостаточное вымешивание, из-за чего она теряет эластичность и не дает нужной нежности готовой выпечке. Рецептом с нами поделились на instagram-странице "zoshyt.receptiv".

Как приготовить пышное тесто

Ингредиенты:

  • молоко — 250 мл;
  • прессованные дрожжи — 25 г;
  • сахар — 70 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль — щепотка;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сливочное масло (растопленное) — 70 г;
  • мука — 500 г;
  • клубника – 300 г;
  • сахар для начинки – 2 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
  • мука для штрейзеля – 60 г;
  • сахар для штрейзеля – 2 ст. л.;
  • ванильный сахар для штрейзеля – 5 г;
  • холодное сливочное масло – 70 г.

Способ приготовления:

  1. Подогреть молоко до теплого состояния, добавить дрожжи, сахар, ванильный сахар, соль и яйцо, после чего тщательно перемешать венчиком.
  2. Постепенно всыпать просеянную муку и замесить мягкое эластичное тесто, в конце замеса ввести растопленное масло по частям.
  3. Оставить тесто подходить в теплом месте примерно на 1,5 часа до увеличения в объеме.
  4. Разделить тесто на 10 равных частей, сформировать шарики и раскатать каждый в плоский корж.
  5. Смешать нарезанную клубнику с сахаром и крахмалом, выложить начинку, плотно защелкнуть края и сформировать пирожки.
  6. Выложить заготовки на противень, оставить на 15–20 минут для расстойки.
  7. Смазать поверхность взбитым яйцом и посыпать штрейзелем, смешанным из муки, холодного масла и сахара.
  8. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 25 минут до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Готовые пирожки лучше подавать слегка охлажденными, когда тесто остается мягким и воздушным, а начинка сочной и ароматной. Они хорошо сочетаются с чаем, кофе или стаканом теплого молока, а также могут подаваться в качестве десерта с шариком ванильного мороженого или легким ягодным соусом. Для более праздничной подачи выпечку можно присыпать сахарной пудрой или добавить несколько свежих ягод и листьев мяты.

Универсальное дрожжевое тесто позволяет создавать разнообразную выпечку с одинаковым успехом, изменяя начинку или базовые ингредиенты. Соблюдение технологии замеса и правильный выбор продуктов гарантируют стабильный результат — мягкую, нежную и ароматную выпечку, долго остающуюся свежей.

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#Пампушки #Тесто #Пирожки #Готовим дома