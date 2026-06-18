Идеальное дополнение к шашлыку: грузинская томатная закуска, которую съедают первой (видео)

Аппетитная и вкусная закуска

Сейчас сезон шашлыков и кроме вкусного мяса к столу всегда уместно подать легкие, свежие и яркие закуски, которые подчеркивают вкус блюд на гриле. Рецептом одной из таких классических летних закусок мы сегодня хотим поделиться – это грузинская помидорная смесь с зеленью и ароматной заправкой, идеально дополняющая шашлык. Важно выбирать спелые, но плотные помидоры с насыщенным ароматом, ведь водянистые плоды сделают блюдо слишком редким. Для лучшего вкуса следует использовать свежую кинзу и базилик без признаков увядания, а лук выбирать сочный и не слишком горький, при необходимости предварительно его можно ошпарить для более мягкого вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeriia.moroz_".

Как приготовить помидоры по-грузински

Ингредиенты:

помидоры – 4 шт. средние;

лук фиолетовый – 1/2 шт;

яблочный уксус – 2 ст. л.;

масло подсолнечное – 2 ст. л.;

кинза – 1/2 пучка;

базилик – 1/2 пучка;

чеснок – 2 зубчика;

соль – 1 ч. л.;

сахар – 1 ч. л.;

смесь перцев – 1/2 ч. л.;

Способ приготовления:

Помидоры порезать большими кусками и переложить в глубокую миску. Добавить фиолетовый лук, нарезанный полукольцами, измельченную кинзу и базилик, а также выдавленный чеснок. Влить яблочный уксус и подсолнечное масло, добавить соль, сахар и смесь перцев, после чего тщательно перемешать до равномерного покрытия заправкой. Переложить в контейнер или банку и оставить в холодильнике минимум на ночь для полного раскрытия вкуса.

Как и с чем подавать

Подавать закуску охлажденной как яркое дополнение к шашлыку из свинины, курятины или баранины. Она хорошо сочетается со свежим лавашем, запеченными овощами и легкими чесночными соусами на основе йогурта. Для подачи можно украсить свежей зеленью или кольцами лука фиолетового, а также добавить несколько капель оливкового масла для усиления аромата. Закуску удобно подавать в небольших пиалах или стеклянных банках, что сохраняет ее сочность и вид.

Грузинская помидорная закуска – это простой, но выразительный способ разнообразить летний стол. Благодаря сочетанию свежих овощей, зелени и легкой кислинки она успешно балансирует жирность мяса и подчеркивает вкус шашлыка.