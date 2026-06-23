Готуватимете цей пиріг усе літо: полуниця, три яйця і десять хвилин роботи (відео)

Полуниця — одна з найулюбленіших літніх ягід, яка цінується за соковитість, яскравий аромат і ніжний солодко-кислий смак.

З неї готують варення, джеми, компоти, десерти, смузі, а також популярний домашній пломбір із трьох інгредієнтів — полуниці, вершків і згущеного молока. Сезонна ягода чудово підходить і для домашньої випічки, адже надає їй природної соковитості та свіжого аромату. Сьогодні пропонуємо приготувати простий полуничний пиріг із хрустким штрейзелем, який вдається навіть тим, хто не має великого досвіду у випіканні.

Для цього рецепта варто обирати стиглу, але щільну полуницю без пошкоджень і слідів псування. Якщо ягоди надто соковиті, їх рекомендується після миття добре обсушити, щоб тісто не стало занадто вологим. Для більш насиченого смаку частину звичайного цукру можна замінити тростинним, а замість ванільного цукру використати натуральний ванільний екстракт. Якщо під рукою немає полуниці, її можна частково замінити малиною, чорницею або вишнею без кісточок. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoriia_gotue".

Як приготувати полуничний пиріг

Інгредієнти:

Для тіста:

яйця – 3 шт.;

цукор – 100 г;

ванільний цукор – 1 ч. л.;

молоко – 100 мл;

олія – 100 мл;

борошно – 200 г;

розпушувач – 10 г;

полуниця – 300 г.

Для штрейзеля:

борошно – 2 ст. л.;

цукор – 2 ст. л.;

вершкове масло – 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Збити яйця з цукром до утворення світлої пишної маси. Додати молоко, олію та ванільний цукор, після чого ще раз добре перемішати до однорідності. Просіяти борошно разом із розпушувачем і поступово ввести до рідкої суміші, акуратно перемішуючи лопаткою. Полуницю помити, обсушити, частину ягід нарізати невеликими шматочками та додати в тісто. Перелити тісто у форму для випікання, попередньо застелену пергаментом або змащену маслом. Решту полуниці рівномірно розкласти зверху. Для штрейзеля змішати борошно з цукром, додати холодне вершкове масло та перетерти руками до утворення дрібної крихти. Посипати поверхню пирога підготовленим штрейзелем. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 35–45 хвилин до сухої зубочистки. Дати пирогу трохи охолонути перед подачею.

Як і з чим подавати

Полуничний пиріг найкраще смакує з чашкою чаю, кави або прохолодного домашнього лимонаду. Перед подачею його можна посипати цукровою пудрою, прикрасити свіжими ягодами чи листочками м’яти. Для святкового варіанту випічку подають із кулькою ванільного морозива, збитими вершками або легким ягідним соусом. Також пиріг добре поєднується з вершковим кремом або натуральним йогуртом.

Завдяки простому набору інгредієнтів і доступній технології приготування цей пиріг стане чудовим варіантом літньої випічки для всієї родини. Соковита полуниця надає десерту особливого аромату, а хрусткий штрейзель створює приємний контраст текстур. Головне — використовувати якісні продукти та не перетримувати пиріг у духовці, щоб він залишився ніжним і м’яким усередині.