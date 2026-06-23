Будете готовить этот пирог все лето: клубника, три яйца и десять минут работы (видео)
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Клубника – одна из самых любимых летних ягод, которая ценится за сочность, яркий аромат и нежный сладко-кислый вкус.
Из нее готовят варенье, джемы, компоты, десерты, смузи, а также популярный домашний пломбир из трех ингредиентов – клубники, сливок и сгущенки. Сезонная ягода отлично подходит и для домашней выпечки, ведь придает ей природную сочность и свежий аромат. Сегодня предлагаем приготовить простой клубничный пирог с хрустящим штрейзелем, который удается даже тем, кто не имеет большого опыта в выпекании.
Для этого рецепта следует выбирать спелую, но плотную клубнику без повреждений и следов порчи. Если ягоды слишком сочные, их рекомендуется после мытья хорошо обсушить, чтобы тесто не стало слишком влажным. Для более насыщенного вкуса часть обыкновенного сахара можно заменить тростниковым, а вместо ванильного сахара использовать натуральный ванильный экстракт. Если под рукой нет клубники, ее можно частично заменить малиной, черникой или вишней без косточек. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoriia_gotue".
Как приготовить клубничный пирог
Ингредиенты:
Для теста:
- яйца – 3 шт.;
- сахар – 100 г;
- ванильный сахар – 1 ч. л.;
- молоко – 100 мл;
- масло – 100 мл;
- мука – 200 г;
- разрыхлитель – 10 г;
- клубника – 300 г.
Для штрейзеля:
- мука – 2 ст. л.;
- сахар – 2 ст. л.;
- сливочное масло – 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Взбить яйца с сахаром до образования светлой пышной массы.
- Добавить молоко, растительное масло и ванильный сахар, после чего еще раз хорошо перемешать до однородности.
- Просеять муку вместе с разрыхлителем и постепенно ввести в жидкую смесь, аккуратно перемешивая лопаткой.
- Клубнику помыть, обсушить, часть ягод нарезать небольшими кусочками и добавить в тесто.
- Перелить тесто в форму для выпечки, предварительно застеленную пергаментом или смазанную маслом.
- Оставшуюся клубнику равномерно разложить сверху.
- Для штрейзеля смешать муку с сахаром, добавить холодное сливочное масло и перетереть руками до образования мелкой крошки.
- Посыпать поверхность пирога подготовленным штрейзелем.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35-45 минут до сухой зубочистки.
- Дать пирогу немного остыть перед подачей.
Как и с чем подавать
Клубничный пирог лучше всего подходит к чашке чая, кофе или прохладного домашнего лимонада. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой, украсить свежими ягодами или листочками мяты. Для праздничного варианта выпечку подают с шариком ванильного мороженого, взбитыми сливками или легким ягодным соусом. Также пирог хорошо сочетается со сливочным кремом или натуральным йогуртом.
Благодаря простому набору ингредиентов и доступной технологии приготовления этот пирог станет отличным вариантом летней выпечки для всей семьи. Сочная клубника придает десерту особый аромат, а хрустящий штрейзель создает приятный контраст текстур. Главное – использовать качественные продукты и не передерживать пирог в духовке, чтобы он остался нежным и мягким внутри.