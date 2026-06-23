Будете готовить этот пирог все лето: клубника, три яйца и десять минут работы (видео)

Клубника – одна из самых любимых летних ягод, которая ценится за сочность, яркий аромат и нежный сладко-кислый вкус.

Из нее готовят варенье, джемы, компоты, десерты, смузи, а также популярный домашний пломбир из трех ингредиентов – клубники, сливок и сгущенки. Сезонная ягода отлично подходит и для домашней выпечки, ведь придает ей природную сочность и свежий аромат. Сегодня предлагаем приготовить простой клубничный пирог с хрустящим штрейзелем, который удается даже тем, кто не имеет большого опыта в выпекании.

Для этого рецепта следует выбирать спелую, но плотную клубнику без повреждений и следов порчи. Если ягоды слишком сочные, их рекомендуется после мытья хорошо обсушить, чтобы тесто не стало слишком влажным. Для более насыщенного вкуса часть обыкновенного сахара можно заменить тростниковым, а вместо ванильного сахара использовать натуральный ванильный экстракт. Если под рукой нет клубники, ее можно частично заменить малиной, черникой или вишней без косточек. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "viktoriia_gotue".

Как приготовить клубничный пирог

Ингредиенты:

Для теста:

яйца – 3 шт.;

сахар – 100 г;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

молоко – 100 мл;

масло – 100 мл;

мука – 200 г;

разрыхлитель – 10 г;

клубника – 300 г.

Для штрейзеля:

мука – 2 ст. л.;

сахар – 2 ст. л.;

сливочное масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Взбить яйца с сахаром до образования светлой пышной массы. Добавить молоко, растительное масло и ванильный сахар, после чего еще раз хорошо перемешать до однородности. Просеять муку вместе с разрыхлителем и постепенно ввести в жидкую смесь, аккуратно перемешивая лопаткой. Клубнику помыть, обсушить, часть ягод нарезать небольшими кусочками и добавить в тесто. Перелить тесто в форму для выпечки, предварительно застеленную пергаментом или смазанную маслом. Оставшуюся клубнику равномерно разложить сверху. Для штрейзеля смешать муку с сахаром, добавить холодное сливочное масло и перетереть руками до образования мелкой крошки. Посыпать поверхность пирога подготовленным штрейзелем. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35-45 минут до сухой зубочистки. Дать пирогу немного остыть перед подачей.

Как и с чем подавать

Клубничный пирог лучше всего подходит к чашке чая, кофе или прохладного домашнего лимонада. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой, украсить свежими ягодами или листочками мяты. Для праздничного варианта выпечку подают с шариком ванильного мороженого, взбитыми сливками или легким ягодным соусом. Также пирог хорошо сочетается со сливочным кремом или натуральным йогуртом.

Благодаря простому набору ингредиентов и доступной технологии приготовления этот пирог станет отличным вариантом летней выпечки для всей семьи. Сочная клубника придает десерту особый аромат, а хрустящий штрейзель создает приятный контраст текстур. Главное – использовать качественные продукты и не передерживать пирог в духовке, чтобы он остался нежным и мягким внутри.